"Сплошная ложь". Ахметов ответил Зеленскому по поводу государственного переворота в Украине

Бизнесмен пообещал сделать все, чтобы "авторитаризма и цензуры" в стране не было.

Ринат Ахметов назвал "сплошной ложью" заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что бизнесмена пытаются втянуть в организацию государственного переворота, запланированного на 1-2 декабря. Соответствующее заявление Ахметова распространила пресс-служба его компании SCM.

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"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется Президент", — заявил бизнесмен.

Ахметов добавил, что выступает за "независимую и цельную" Украину вместе с "Крымом и родным Донбассом" и эта позиция подтверждается его действиями. Помимо этого он заявил, что намерен и дальше защищать "свободную экономику, демократию и свободу слова".

"И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — подытожил бизнесмен.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон. В ходе общения с журналистами глава государства заявил, что украинские власти получили информацию о готовящемся 1-2 декабря государственном перевороте. "Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — сказал Зеленский. Президент пригласил Ахметова в свой офис, чтобы поделиться имеющейся информацией.

На фоне этого заявления стоимость облигаций компаний бизнесмена снизилась. Так, евробонды "ДТЭК Энерго" упали в цене почти на 12%.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция, читайте в текстовой трансляции Фокуса.