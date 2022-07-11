Уход с рынка: Ринат Ахметов избавляется от всех медиаактивов

На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных изданий холдинга, а также остановит деятельность онлайн-медиа.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о том, что принял "вынужденное решение" о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Поэтому на днях "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от лицензий всех эфирных и спутниковых телеканалов и печатных изданий, а также прекратит деятельность онлайн-медиа группы.

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"Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", — пояснил Ахметов. — Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях".

Ринат Ахметов сообщил, что за более чем 20 лет существования медиахолдинга инвестиции в него превысили $1,5 млрд. Сейчас холдинг состоит из 10 эфирных и спутниковых телеканалов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и "современной производственной медийной экосистемы".

Что такое "антиолигархический" закон

Предполагается, что закон позволит в правовом поле отделить олигархов от политической борьбы и ограничит деструктивное влияние их интересов на экономическую жизнь страны.

Олигархом будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее как минимум трем перечисленным критериям:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

"Антиолигархический" законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" Верховная Рада приняла 23 сентября 2021 года. Закон в парламент подал президент Владимир Зеленский.

3 ноября Рада поддержала устранение неточностей в "антиолигархическом" законопроекте №5599. Право признавать человека олигархом оставили только Совету нацбезопасности и обороны Украины. Спустя два дня закон подписал президент.

Принятие закона стало причиной конфликта бизнесмена с президентом. Зеленский во время большой пресс-конференции 26 ноября заявил, что Ахметова пытались привлечь к "госперевороту", который планировали на 1 декабря. На эти обвинения Ахметов ответил, что это – сплошная ложь.