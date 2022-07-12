Сьогодні без новин. З 12 липня ЗМІ Ахметова припинили роботу

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що виводить свою інвесткомпанію SCM із медійного бізнесу. Із сьогодні на телеканалах "Футбол" та "Україна" немає трансляцій, а на сайті видання "Сегодня" остання новина вийшла опівночі.

Сьогодні на каналах українського мільярдера "Україна" та "Футбол" немає прямих трансляцій, у You-Tube-каналі "Україна 24" йде спільна трансляція державного проєкту FREEДОМ російською мовою, а на сайті та в telegram-каналі видання "Сегодня" немає оновлень.

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Учора український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що виводить свою інвесткомпанію SCM із медійного бізнесу. "Медіа Група Україна" має відмовитися на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і ліцензій друкованих медіа в Україні.

12 липня на офіційних сайтах телеканалів "Україна" та "Футбол" немає прямих трансляцій, на головній вкладці можна ознайомитись із відповідною заявою Ахметова.

[ + – ] Сайт телеканалу "Україна" 12 липня

На сайтах "Україна 24", "НЛО TV" та "Індиго TV" йде трансляція національного телемарафону, оновлення стрічки новин не відбувається.

У You-Tube-каналі "Україна 24" йде спільна трансляція державного проєкту FREEДОМ російською мовою. Нагадаємо, що це спеціальний проєкт, який стартував 10 березня, спрямований на інформування російськомовної аудиторії — мешканців окупованих територій, громадян Росії, російських військовослужбовців.

[ + – ] Сайт "Україна 24"

На сайті та в telegram-каналі видання "Сегодня" 12 липня також немає оновлень.

[ + – ] Сайт видання "Сьогодні"

Останньою новиною на сайті є інформація щодо рішення Ахметова виходу з медійного ринку, її випустили 11 липня о 23:59.

Не активи, а ліцензії: заява директорки з комунікацій

Уже після вчорашньої заяви Ахметова з'явилося наступне роз'яснення від директорки з комунікацій компанії System Capital Management Наталії Ємченко. Зокрема, вона повідомила, що компанія не передає державі власне медіабізнес чи право на контент. Йдеться лише про ліцензії.

"Ми повертаємо державі лише державне — тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Все. Саме це йдеться у заяві Ріната Ахметова. І саме це буде зроблено. Жодні інші активи медіагрупи (крім цих ліцензій) ми державі не передаємо", — наголосила Ємченко.

За її словами, зараз ще невідомо, як саме держава розпоряджатиметься цими ліцензіями.

Нагадаємо, своє рішення Ахметов пояснив набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Верховна Рада ухвалила законопроєкт 23 вересня 2021 року, його ініціатором став Володимир Зеленський.

3 листопада Рада підтримала усунення неточностей в "антиолігархічному" законопроєкті, вже 5 листопада закон підписав президент України.