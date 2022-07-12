Сегодня без новостей. С 12 июля СМИ Ахметова прекратили работу

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что выводит свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. С сегодняшнего дня на телеканалах "Футбол" и "Украина" нет трансляций, а на сайте издания "Сегодня" последняя новость вышла в полночь.

Сегодня на каналах украинского миллиардера "Украина" и "Футбол" нет прямых трансляций, в You-Tube-канале"Украина 24" идет совместная трансляция государственного проекта FREEДОМ на русском языке, а на сайте и в telegram-канале издания "Сегодня" нет обновлений.

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Вчера украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что выводит свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. "Медиа Группа Украина" должна отказаться в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и лицензий печатных медиа в Украине.

12 июля на официальных сайтах телеканалов "Украина" и "Футбол" нет прямых трансляций, на главной вкладке можно ознакомиться с соответствующим заявлением Ахметова.

[ + – ] Сайт телеканала "Украина" 12 июля.

На сайтах "Украина 24", "НЛО TV" и "Индиго TV" идет трансляция национального телемарафона, обновление новостной ленты не происходит.

В You-Tube-канале "Украина 24" идет совместная трансляция государственного проекта FREEДОМ на русском языке. Напомним, что это специальный проект, стартовавший 10 марта, который направлен на информирование русскоязычной аудитории — жителей оккупированных территории, граждан России, российских военнослужащих.

[ + – ] Сайт "Украина 24"

На сайте и в telegram-канале издания "Сегодня" 12 июля также нет обновлений.

[ + – ] Сайт издания "Сегодня"

Последней новостью на сайте является информация о решении Ахметова выхода из медийного рынка, ее выпустили 11 июля в 23:59.

Не активы, а лицензии: заявление директора по коммуникациям

Уже после вчерашнего заявление Ахметова появилось последующее разъяснение от директора по коммуникациям компании System Capital Management Натальи Емченко. В частности, она сообщила, что компания не передает государству сам медиабизнес или право на контент. Речь идет лишь о лицензиях.

"Мы возвращаем государству только государственное — то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Все. Именно это говорится в заявлении Рината Ахметова. И именно это будет сделано. Никакие другие активы медиагруппы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем", — подчеркнула Емченко.

По ее словам, сейчас еще неизвестно, как именно государство будет распоряжаться этими лицензиями.

Напомним, свое решение Ахметов объяснил вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Верховная Рада приняла законопроект 23 сентября 2021 года, его инициатором выступил Владимир Зеленский.

3 ноября Рада поддержала устранение неточностей в "антиолигархическом" законопроекте, уже 5 ноября закон подписал президент Украины.