Уже частково зупинилися: в Ахметова розкрили деталі відмови від медіабізнесу

Передбачається, що права на бренди "Україна", "Україна 24" та "Сегодня" залишаться у власності холдингу, незважаючи на те, що бізнесмен вивів свою інвесткомпанію з медійного бізнесу.

"Медіа Група Україна", що належить бізнесменові Рінату Ахметову, передає у власність державі лише ліцензії на мовлення. Про це повідомила директорка зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

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"Рішення щодо виходу SCM із медіабізнесу було важким і вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели її в абсолютні лідери українського медіаринку. Але держава ухвалила абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими", — прокоментувала ситуацію Ємченко.

За її словами, техніка й інше обладнання, бібліотека, інтелектуальні права та права на бренди, зокрема "Україна", "Україна 24", "Сегодня" залишаються у власності "Медіа Групи Україна".

Водночас вихід власних проєктів і виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках припиняється. Телеканали транслюватимуть лише єдиний телемарафон.

Також SCM припиняє випуск друкованих ЗМІ.

Відповідні документи будуть направлені уповноваженим державним установа відсьогодні, 12 липня 2022 року. Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, отримані "Медіа Групою України" від держави. Паралельно сьогодні розпочнеться процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Нагадаємо, 11 липня український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що виводить свою інвесткомпанію SCM із медійного бізнесу. "Медіа Група Україна" має відмовитися на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і ліцензій друкованих медіа в Україні.

Своє рішення Ахметов пояснив набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Верховна Рада ухвалила законопроєкт 23 вересня 2021 року, його ініціатором виступив Володимир Зеленський.

3 листопада Рада підтримала усунення неточностей в "антіолігархічному" законопроєкті, вже 5 листопада закон підписав президент України.