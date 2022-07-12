Уже частично остановились: у Ахметова раскрыли детали отказа от медиа-бизнеса

Предполагается, что права на бренды "Украина", "Украина 24" и "Сегодня" останутся в собственности холдинга, несмотря на то, что бизнесмен вывел свою инвесткомпаиню из медийного бизнеса.

"Медиа Группа Украина", принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, передает в собственность государству только лицензии на вещание. Об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

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"Решение по выходу SCM из медиа-бизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели ее в абсолютные лидеры украинского медиа-рынка. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными", — прокомментировала ситуацию Емченко.

По ее словам, техника и другое оборудование, библиотека, интеллектуальные права и права на бренды, в том числе "Украина", "Украина 24", "Сегодня" остаются в собственности "Медиа Группы Украина".

В свою очередь выход собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках прекращается. Телеканалы будут транслировать только единый телемарафон.

Также SCM прекращает выпуск печатных СМИ.

Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года. Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украины от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска надлежащих МГУ печатных средств массовой информации.

Напомним, 11 июля украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что выводит свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. "Медиа Группа Украина" должна отказаться в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и лицензий печатных медиа в Украине.

Свое решение Ахметов объяснил вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Верховная Рада приняла законопроект 23 сентября 2021 года, его инициатором выступил Владимир Зеленский.

3 ноября Рада поддержала устранение неточностей в "антиолигархическом" законопроекте, уже 5 ноября закон подписал президент Украины.