Вопреки стереотипам, скорость речи не зависит от уровня интеллекта: от чего это зависит

В популярной культуре есть множество примеров, демонстрирующих людей с разной скоростью речи. И не меньше стереотипов, связанных с ними.

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В определенных профессиях часто встречаются люди, которые используют быструю речь. Аукционисты и спортивные комментаторы являются примером этой тенденции, характеризующейся быстрой подачей информации. Однако контрастно размеренные комментарии в трансляциях гольфа показывают различия в темпе речи в разных видах спорта, пишет Phys.org.

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Профессора английского языка, специализирующиеся на лингвистических вариациях, хорошо знают тонкости темпа речи. Скорость речи зависит от многогранных факторов, включая выбор лексики, язык общения, региональные нюансы, социальные переменные и профессиональные требования.

Метрика темпа речи касается скорости, с которой говорящий артикулирует "связный дискурс", охватывающий больше, чем просто предложения. Это измерение предполагает количественную оценку звуковых сегментов и пауз в течение определенного периода времени, что часто измеряется в слогах.

Во всех языках лингвисты обнаружили, что люди модулируют темп речи даже в пределах предложений. Например, большинство людей склонны замедлять темп речи перед произнесением существительных.

Кроме того, разные языки демонстрируют неодинаковый темп речи во время устного чтения. Исследования показывают, что французский, испанский и японский языки демонстрируют повышенную среднюю скорость речи, которая колеблется в пределах восьми слогов в секунду.

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Зато немецкий, вьетнамский и мандаринский языки демонстрируют более медленный темп — примерно пять слогов в секунду. Английский язык занимает промежуточное положение, в среднем 6,19 слога в секунду.

Интересно, что вариации сохраняются даже в пределах диалектов одного языка. Например, в пределах английского языка исследование определило новозеландцев как самых быстрых говорящих, за ними следуют британцы, затем американцы и, наконец, австралийцы.

Стереотипы и их опровержение

Часто появляются предубеждения относительно разного темпа речи в пределах английских диалектов, например, о признанной "тягучести" среди жителей Юга США. Этим термином обозначают более обдуманный, растянутый темп речи. Очевидно, что исследования частично подтверждают это понятие. Исследование показало, что участники из западной части Северной Каролины говорили медленнее, чем их коллеги из Висконсина.

Однако, более детальное исследование показало, что некоторые южане демонстрируют неторопливую речь только в определенных контекстах — например, увеличивая паузы во время устного чтения.

Кроме того, удлиненные гласные в южноамериканских диалектах могут способствовать замедлению темпа речи, что заметно в произношении таких слов, как "nice", что передается как "nahhce".

Такие факторы, как пол, гендер и возраст, также могут влиять на темп речи, хотя результаты исследований противоречивы. Хотя некоторые из них показывают, что мужчины говорят быстрее, чем женщины, другие исследования отрицают существенное гендерное неравенство.

Возраст выделяется как демографическая переменная с самым последовательным влиянием на темп речи. Траектория обычно включает постепенное замедление от детства до подросткового возраста, за которым следует повышение скорости в 40 лет. Впоследствии темп речи снова снижается в 50-х и 60-х годах.

В тандеме с географией, полом и возрастом ощутимо контекстуальное влияние. Профессии, которые полагаются на устные формульные традиции, характеризующиеся скриптовыми границами, демонстрируют отличные речевые паттерны.

Люди, не связанные с этими профессиями, могут иногда говорить так же быстро, как аукционист — в среднем 5,3 слога в секунду — во время изложения знакомого содержания.

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Однако аукционисты используют специфические речевые паттерны, которые создают иллюзию скорости. Их речь предполагает минимальные паузы, повторяющееся использование одинаковых слов, незнакомых фраз и уникальных ритмов.

Такое сочетание требует от слушателей длительного времени на восприятие даже после того, как аукционист перешел к следующей теме. Кроме того, аукционисты поддерживают постоянный темп артикуляции, редко позволяя себе перерывы в речи.

Признание различий в скорости речи способствует пониманию языковой, культурной и профессиональной идентичности, а также находит применение в технологических сферах.

Рассмотрим задачи компьютерных ученых, которые программируют виртуальных помощников, таких как Alexa и Siri, чтобы они понимали и воспроизводили различные скорости речи. Сознательное замедление может помочь тем, кто изучает язык на начальном и среднем уровнях, улучшить восприятие на слух.

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