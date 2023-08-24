Всупереч стереотипам, швидкість мовлення не залежить від рівня інтелекту: від чого це залежить

У популярній культурі є безліч прикладів, що демонструють людей з різною швидкістю мовлення. І не менше стереотипів, пов'язаних із ними.

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У певних професіях часто зустрічаються люди, які використовують швидке мовлення. Аукціоністи та спортивні коментатори є прикладом цієї тенденції, що характеризується швидкою подачею інформації. Однак контрастно розмірені коментарі в трансляціях гольфу показують розбіжності в темпі мовлення в різних видах спорту, пише Phys.org.

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Професори англійської мови, що спеціалізуються на лінгвістичних варіаціях, добре знають тонкощі темпу мовлення. Швидкість мовлення залежить від багатогранних факторів, включаючи вибір лексики, мову спілкування, регіональні нюанси, соціальні змінні та професійні вимоги.

Метрика темпу мовлення стосується швидкості, з якою мовець артикулює "зв'язний дискурс", що охоплює більше, ніж просто речення. Це вимірювання передбачає кількісну оцінку звукових сегментів і пауз протягом певного періоду часу, що часто вимірюється у складах.

У всіх мовах лінгвісти виявили, що люди модулюють темп мовлення навіть у межах речень. Наприклад, більшість людей схильні сповільнювати темп мовлення перед вимовлянням іменників.

Крім того, різні мови демонструють неоднаковий темп мовлення під час усного читання. Дослідження показують, що французька, іспанська та японська мови демонструють підвищену середню швидкість мовлення, яка коливається в межах восьми складів за секунду.

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Натомість німецька, в'єтнамська та мандаринська мови демонструють повільніший темп — приблизно п'ять складів за секунду. Англійська мова займає проміжне положення, в середньому 6,19 складу на секунду.

Цікаво, що варіації зберігаються навіть у межах діалектів однієї мови. Наприклад, в межах англійської мови дослідження визначило новозеландців як найшвидших мовців, за ними йдуть британці, потім американці і, зрештою, австралійці.

Стереотипи і їхнє спростування

Часто з'являються упередження щодо різного темпу мовлення в межах англійських діалектів, наприклад, про визнану "тягучість" серед мешканців Півдня США. Цим терміном позначають більш обдуманий, розтягнутий темп мовлення. Очевидно, що дослідження частково підтверджують це поняття. Дослідження показало, що учасники із західної частини Північної Кароліни говорили повільніше, ніж їхні колеги з Вісконсину.

Однак, детальніше дослідження показало, що деякі жителі півдня демонструють неквапливе мовлення лише в певних контекстах — наприклад, збільшуючи паузи під час усного читання.

Крім того, подовжені голосні в південноамериканських діалектах можуть сприяти уповільненню темпу мовлення, що помітно у вимові таких слів, як "nice", що передається як "nahhce".

Такі фактори, як стать, гендер і вік, також можуть впливати на темп мовлення, хоча результати досліджень суперечливі. Хоча деякі з них показують, що чоловіки говорять швидше, ніж жінки, інші дослідження заперечують суттєву гендерну нерівність.

Вік виділяється як демографічна змінна з найпослідовнішим впливом на темп мовлення. Траєкторія зазвичай включає поступове уповільнення від дитинства до підліткового віку, за яким слідує підвищення швидкості в 40 років. Згодом темп мовлення знову знижується у 50-х і 60-х роках.

У тандемі з географією, статтю та віком відчутним є контекстуальний вплив. Професії, що покладаються на усні формульні традиції, що характеризуються скриптовими межами, демонструють відмінні мовленнєві патерни.

Люди, не пов'язані з цими професіями, можуть іноді говорити так само швидко, як аукціоніст — у середньому 5,3 складу на секунду — під час викладу знайомого змісту.

Клітус дель Рой Спаклер або "Шостизубий Джо" і Язикатий селюк

Однак аукціоністи використовують специфічні мовленнєві патерни, які створюють ілюзію швидкості. Їхнє мовлення передбачає мінімальні паузи, повторюване використання однакових слів, незнайомих фраз та унікальних ритмів.

Таке поєднання вимагає від слухачів тривалого часу на сприйняття навіть після того, як аукціоніст перейшов до наступної теми. Крім того, аукціоністи підтримують постійний темп артикуляції, рідко дозволяючи собі перерви у мовленні.

Визнання відмінностей у швидкості мовлення сприяє розумінню мовної, культурної та професійної ідентичності, а також знаходить застосування в технологічних сферах.

Розглянемо завдання комп'ютерних науковців, які програмують віртуальних помічників, таких як Alexa та Siri, щоб вони розуміли та відтворювали різні швидкості мовлення. Свідоме уповільнення може допомогти тим, хто вивчає мову на початковому та середньому рівнях, покращити сприйняття на слух.

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