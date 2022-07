Нардеп Столар з ОПЗЖ продав свої телеканали

Новою власницею "Типовий Київ", Odesa.live, Live стала співзасновниця креативних агенцій Ганна Ковальова. Суму угоди не розголошують.

Нардеп Вадим Столар продав своїй медіахолдинг Live.Network співзасновниці креативних агентств We know how та Badoev ID Ганні Ковальовій. Про це повідомляє Marketing Media Review.

У холдинг Live.Network входять три телеканали: "Типовий Київ", Odesa.live, Live. Канали призупинили мовлення з 15 липня до завершення бойових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану.

Видання пише про те, що сума, за яку Столар продав телеканали, не розголошується.

Прокоментувати угоду погодилася нова власниця медіахолдингу Ганна Ковальова.

"Угода про придбання мовників полягала у складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення", — сказала вона.

Ковальова додала, що також збереже стару команду. Це була одна з умов Вадима Столара.

За її словами, зараз команда вже відновила інформаційне мовлення сайту «Новини.LIVE» і готується до його перезапуску.

"Ключовим завданням для мене є зберегти команду, переглянути місію холдингу і надати йому нового дихання", — сказала Ковальова.

Хто така Ганна Ковальова?

Ковальова — співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW та Badoev ID.

З березня — головна виконавча директорка благодійної організації Future for Ukraine.

Що відомо про медіахолдинг Live.Network

Столар у червні 2020 року став власником юридичних осіб телеканалів Rabinovich TV та "Всі новини". На їх базі 9 серпня 2020 року запустили канал Kyiv.Live, який 1 липня минулого року змінив логотип та назву на Live.

Запуском телеканалу Live займалися медіаменеджер Олексій Семенов і його команда. У березні цього року Столар виїхав за кордон, за його словами, медіа-холдинг Live Network допомагав працювати єдиному національному мовнику.

Нагадаємо, що 14 липня медіа група "Україна" мільярдера Ріната Ахметова вирішила анулювати ліцензії телеканалів.

Рінат Ахметов оголосив, що його інвестиційна компанія SCM позбавляється всіх медіаактивів через початок дії закону "про олігархів".