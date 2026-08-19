Нардеп Столар за кордоном, у його будинку обшуки НАБУ: що відомо про скандального політика

Вадим Столар — український бізнесмен і народний депутат, якого багато років пов’язують із київським будівельним бізнесом та політикою. Він двічі обирався до Верховної Ради — від "Партії регіонів" та ОПЗЖ.

19 серпня 2026 року, стало відомо, що НАБУ проводить обшуки в його будинку, а сам Столар підтвердив слідчі дії.

Того ж дня НАБУ і САП заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Серед фігурантів якої ЗМІ називають Столара, колишнього нардепа Максима Микитася та заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Правоохоронці офіційно повідомили про злочинну організацію, але на момент публікації не називали всіх фігурантів поіменно.

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Що відомо про Вадима Столара

У 2006 році Столар став депутатом Київради, а згодом двічі обирався до Верховної Ради — у VI скликанні від Партії регіонів та у IX скликанні від ОПЗЖ. Після заборони ОПЗЖ він увійшов до депутатської групи “Відновлення України”.

Основна частина його бізнесової діяльності пов’язана з нерухомістю та будівництвом у Києві. У публічних матеріалах його пов’язували з компаніями, які працювали у сфері столичного девелопменту, а також із проєктами “Еліта-Центру”, “Сонячної Рив’єри” та торговельного комплексу біля метро “Театральна”. Огляд його бізнесу публікувало видання The Page.

Вадим Столар Фото: mediananny.com

Його діяльність у будівельному бізнесі вже ставала предметом уваги правоохоронців. 1 лютого 2023 року СБУ проводила обшуки у Столара та представників пов’язаних із ним київських будівельних компаній. За даними СБУ, слідство перевіряло можливу участь цих структур у схемах легалізації коштів на користь Віктора Медведчука, Тараса Козака та інших підсанкційних осіб.

Де зараз Столар?

У лютому 2023 року “Українська правда” писала, що Столар та інші депутати від забороненої ОПЗЖ після початку повномасштабної війни певний час жили на Лазуровому узбережжі, а після повернення до України він намагався знову виїхати, але його не пропустили.

19 серпня 2026 року стало відомо, що Столар перебуває за межами України. Причини його виїзду та обставини перетину кордону невідомі.

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Також Столар фігурував у справі, яку ДБР відкрило у серпні 2022 року щодо можливого незаконного виїзду українських високопосадовців за кордон.

Нагадаємо, що у 2022 році Столар також продав медіахолдинг Live.Network. До нього входили телеканали “Типовий Київ”, Odesa.live та Live. Новою власницею стала співзасновниця креативних агентств We know how та Badoev ID Ганна Ковальова, а суму угоди не розголошували. Канали на той момент призупинили мовлення після початку повномасштабної війни.