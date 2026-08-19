Операція "Форест Гамп": хто з посадовців і нардепів засвітився на нових плівках НАБУ

19 серпня, НАБУ та САП провели спецоперацію, яку назвали "Форест Гамп", і яка охоплює діяльність високопосадовців Офісу президента та народних депутатів. А також Sense Bank. І попередню гучну справу, що стала відома під назвою "Мідас".

В НАБУ назвали справу "спецоперацією з ліквідації високорівневої корупції". Там зазначили, що йдеться про групу осіб, яка "організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом". Злочинна організація, як стверджують в НАБУ, діяла "під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб". Фокус зібрав все, що відомо на цей момент.

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу Президента України

Детектив НАБУ Михайло Романюк розповів, що "йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас", який, як нагадав детектив, вийшов з-під варти під заставу 29 червня 2026 року.

Відео дня

За словами Романюка, у справі фігурують заступник керівника Офісу президента, ексдепутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради держбанку та інші.

Низка ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко повідомили, що йдеться про заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. На оприлюднених записах згадується ім'я Герман, а Галущенко є фігурантом справи "Мідас". Саме за нього в червні 2026 року було внесено 150 млн гривень застави.

Назва операції "Форест Гамп", ймовірно, виникла через репліку одного з фігурантів, зафіксовану на аудіозаписах: "У нас Спасение рядового Райана, правильно? Ну только недоумок може записать на своих детей, б***ть, ворование денег и оплату еще их учебы. Потому Форест Гамп".

Були оприлюднені два відео із записами розмов. І згодом стало відомо про обшуки у фігурантів.

Операція НАБУ "Форест Гамп" – хто фігурує у справі

Ірина Мудра – заступниця голови Офісу президента

Ірина Мудра працювала на керівних посадах в "Ощадбанку" та Мінюсті. З посади в ОП її вже звільнили указом президента без жодних пояснень.

Ірина Мудра вже зробила заяву Фото: Facebook

Її адвокат Артем Крикун-Труш повідомив, що експосадовиці вручили підозру, але у слідчий ізолятор не везли. Також він не повідомив, які статті Кримінального кодексу згадуються у підозрі. Він підтвердив слідчі дії та обшуки на двох об'єктах: інших деталей спецоперації НАБУ немає.

НАБУ та САП опублікували плівки, на яких нібито Ірина Мудра обговорює, що очільник комітету Ради (ймовірно Данило Гетманцев) хотів стати "дахом" для "Сенс банку". Сам нардеп це заперечує.

Ірина Мудра вже прокоментувала обшуки в неї вдома та заявила, що сама подала заяву на звільнення.

"Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання", — написала Мудра в Х.

Мудра пообіцяла прокоментувати "фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом" після ознайомлення з матеріалами справи.

"Соцмережі — це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду", — сказала колишня заступниця голови ОП.

"Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім'я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу. Дякую за можливість понад чотири роки працювати над тим, що вважаю справою свого життя, — притягненням Росії та її топкерівництва до відповідальності за агресію, відновленням справедливості для нашого народу та відшкодуванням завданих нам збитків", — говориться у заяві Мудрої.

Вона також повідомила, що своє ім'я захищатиме в правовий спосіб – "спокійно й послідовно".

"А боротьба за те, щоб Росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі", — резюмувала експосадовиця.

Нардеп Вадим Столар – батальйон "Монако"

Вадим Столар — чинний народний депутат, який у минулому був членом проросійської партії ОПЗЖ. Його ім'я неодноразово фігурувало в журналістських розслідуваннях через зв'язки з кумом Путіна Віктором Медведчуком, діяльність у будівельному бізнесі та значні активи. Після початку повномасштабного вторгнення Столар опинився серед так званого "Батальйону Монако", коли в його деклараціях знайшли шість компаній в ОАЕ та орендовану нерухомість у Дубаї та Монако.

Вадим Столар Фото: Вадим Столар / Facebook

Він згодом особисто підтвердив візит детективів і заявив про повну готовність сприяти правоохоронним органам. Але сам Столар знаходиться за кордоном.

"Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю", — заявив нардеп.

Також Столар фігурував у справі, яку ДБР відкрило у серпні 2022 року щодо можливого незаконного виїзду українських високопосадовців за кордон, зокрема на Лазурне узбережжя, звідки і назва "батальйон Монако".

Скандальний екснардеп Максим Микитась – корупція у армії

Максим Микитась — колишній народний депутат і колишній керівник "Укрбуду", який протягом останніх років фігурував у низці гучних кримінальних справ. НАБУ підозрювало його в заволодінні майном Нацгвардії на 81,6 млн гривень, а 2022 року його затримали за підозрою у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова на 22 млн євро.

Максим Микитась також засвітився у новій справі НАБУ Фото: Facebook

Нині він є обвинуваченим у справі про можливе заволодіння понад 307 млн гривень Міноборони під час будівництва складів озброєння.

Ще одна справа проти Микитася — організація викрадення київського адвоката Олега Мирошніченка в 2020 році. Через рік Микитась вийшов з СІЗО.

Джерела УП повідомляють, що Максим Микитась був вдома у Ірини Мудрої, коли до неї прийшли з обшуками детективи НАБУ. Як йдеться в записах розмов, які оприлюднило НАБУ, нібито Микитась просить "заганяти" суму, необхідну для застави за Галущенка, на підконтрольні йому компанії.

Представник Sense Bank — Микола Гладищенко

Відсторонений голова наглядової ради банку Микола Гладищенко також фігурує на плівках, які оприлюднили НАБУ.

Микола Гладищенко Фото: Скріншот

У 2026 році він опинився у центрі скандалу через формування наглядової ради банку. В оприлюднених у справі "Мідас" записах фігуранти нібито заздалегідь обговорювали кандидатури до ради. Гладищенко, який увійшов до неї як незалежний член, у травні тимчасово відсторонився від виконання повноважень, а НБУ розпочав перевірку його відповідності критеріям незалежності.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції: "Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи".

У Кабміні зазначили, що рішення щодо Гладищенка прийнято відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність". А метою відсторонення є "нейтралізація загроз неналежного та неефективного функціонування наглядової ради АТ "Сенс Банк", зокрема ризиків, пов’язаних із використанням банку у цілях відмивання коштів та неналежним наглядом за процедурами запобігання відмиванню коштів".

Також Уряд ініціював відсторонення голови правління АТ "Сенс Банк" Олексія Ступака.

Окрім цього Верховна Рада ухвалила рішення викликати очільника Національного банку України Андрія Пишного для звітування щодо "Сенс Банку".

За виклик голови НБУ проголосували 155 народних депутатів. Пишний має виступити перед парламентом завтра об 11:00.

Зазначимо, антикорупційники розповіли про справу "Форест Гамп". Серед іншого, у ній ідеться про легалізацію великої суми грошей через банк "Сенс Банк". Крім того, підозрюють корупцію у вищих органах влади та про вплив топпосадовців на діяльність комерційних підприємств.

Також ми розповідали, що відбувається у державному "Сенс банку" після того, як НАБУ оприлюднило подробиці про операцію "Форест Гамп".