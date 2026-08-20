Бывший министр обороны Федоров собирается в США, чтобы заручиться поддержкой американцев, — The Guardian

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров планирует посетить Соединенные Штаты Америки вскоре после своего ухода с должности и назначения нового главы Минобороны. Визит Федорова в США может состояться уже в ближайшее время.

В настоящее время этот высокопоставленный чиновник рассматривает возможность поездки в США на фоне своих призывов к проведению выборов в Украине, сообщило 19 августа издание The Guardian. По информации СМИ, этот визит может состояться уже на следующей неделе.

Федоров собирается в США, чтобы, вероятно, заручиться поддержкой американцев. Издание напомнило, что в прошлом глава Белого дома Дональд Трамп призывал к проведению выборов в Украине, однако эти призывы прозвучали в то время, когда его отношения с президентом Владимиром Зеленским "были напряженными".

Как пишет The Guardian, Михаил Федоров стал первым известным общественным деятелем, призвавшим к проведению президентских выборов в Украине. Вечером 18 августа он обнародовал видеообращение к украинскому народу после месяца протестов, в котором подчеркнул, что государство должно найти безопасный механизм для демократического процесса, несмотря на продолжающуюся войну. Этим он "фактически бросил вызов действующему президенту", отмечает издание.

Відео дня

В публикации говорится, что на фоне заявлений Федорова произошло увольнение Ирины Мудрой с должности заместителя главы Офиса президента из-за громкого коррупционного скандала. Однако официальная причина не была названа, поскольку президент Зеленский "старался продолжать работать в обычном режиме".

Издание также отметило, что президент в ходе своих первых публичных выступлений напрямую не ответил на заявления уволенного Федорова о "кризисе управления" в стране и призывы к проведению выборов. При этом он поблагодарил парламент за голосование и утверждение на посту министра обороны Евгения Хмары вместо Михаила Федорова.

Напомним, вечером 19 августа соорганизатор митингов в Киеве и ветеран Дмитрий Козятинский подвел итоги протестов в поддержку Федорова и поблагодарил активистов.

Кроме того, представитель Офиса президента в комментарии LIGA.net отреагировал на предложение Федорова провести выборы в Украине.