"Пусть проводит между баллистикой": представитель ОП ответил на призывы Федорова к проведению выборов

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров записал видеообращение, в котором призвал власти провести выборы в Украине. На это в Офисе президента ответили, что не выступают против избирательного процесса.

Однако при этом главной проблемой остаются условия безопасности. Об этом в комментарии для издания LIGA.net сообщил источник в Офисе президента Украины.

Бывший министр в своем обращении заявил, что необходимо найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже в случае затянувшейся войны. Однако представитель ОП пояснил, что выборы — это не просто придумывание способа голосования граждан.

"Пусть проводит опросы между баллистикой, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это нечто большее, чем просто придумать, как голосовать", — пояснил представитель ОП.

Відео дня

По его словам, российские ударные дроны "Шахеды" и баллистические ракеты "к сожалению, отвечают на это (вопрос о проведении выборов — ред.) за нас".

Видеообращение Федорова к украинскому народу

Вечером 18 августа Михаил Федоров опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, в котором обратился к украинскому народу после месяца протестов. Он поблагодарил участников протестов за поддержку, а также заявил о кризисе управления в Украине.

Кроме того, бывший министр подчеркнул, что коррупция представляет особую угрозу в связи с войной.

Видеообращение Михаила Федорова к украинскому народу

Напомним, ранее Федоров в интервью CBS News рассказал, когда Украина получит собственную баллистическую ракету.

Кроме того, Федоров прокомментировал своё увольнение, заявив, что "у людей отняли надежду".