"Наши люди уже давно готовы к другой стране": Федоров впервые за месяц протестов обратился к украинцам

Михаил Федоров обратился к украинцам, которые уже месяц выходят на протесты, и поблагодарил их за их позицию.

"Сегодня, после более чем месяца протестов по всей стране, хочу поблагодарить каждого за поддержку и активную позицию. Уверен, что изменения возможны. И они необходимы", — отметил бывший министр обороны Украины в девятиминутном видео.

Федоров обратился к украинцам

Федоров в опубликованном видео заявил, что в Украине наблюдается кризис управления, а коррупция представляет особенно большую угрозу из-за войны. Бывший чиновник убежден, что необходимо ответить на вопрос: как должно функционировать государство, если война длится годами и если она будет продолжаться еще много лет, "может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть".

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Фактически он заявил о необходимости проведения выборов в условиях войны. Михаил Федоров признал, что "это сложно", ведь нужно обеспечить право голоса военных, украинцев за рубежом, независимость избирательных институтов и доверие к результатам.

Но, думает он, это не невозможно. Федоров сказал, что управление Верховной Радой должно строиться на ценностях и принципах, а не на личных интересах в оборонной сфере или игорном бизнесе.

"Если тебе доверили полномочия — отвечай за результат; если тебе выделили бюджет — покажи, что было сделано; если ты получил должность — объясни, каких результатов ты достиг", — сказал он.

Федоров считает, что Украина может одновременно вести войну и оставаться демократическим государством. И, по его мнению, выборы – это не только бюллетень, а момент, когда власть вновь обращается к гражданину и говорит: "Вот мы это сделали, теперь вы решайте, доверяете ли вы нам дальше". И именно этот момент отличает демократическое государство от государства, где власть сама решает, когда общество может её оценивать", — отметил бывший министр обороны.

Михаил Федоров подчеркнул, что украинская демократия не должна зависеть "от доброй воли Кремля": "Мы видели наших военных, которые каждый день совершают невозможное. Мы видели наших инженеров, которые за несколько месяцев создают технологии, на разработку которых крупным международным компаниям требуются годы. Мы видели молодых украинцев, которые не ждут, пока кто-то решит проблему за них. Они находят решения сами. Мы видели людей, которые после бессонной ночи из-за обстрелов утром выходят на работу и продолжают строить страну".

"Мы видели тех, кто лишился дома, бизнеса, близких, но не утратил веру в Украину. И когда мы видим таких людей, мы понимаем: проблема Украины точно не в украинцах. Наши люди уже давно готовы к другой стране. Теперь наше государство должно стать достойным своих людей — государством, где институты сильнее фамилий, где результат важнее лояльности, где правда важнее политической целесообразности, где коррупция не крадет наше будущее и где украинский народ не является наблюдателем. Украинский народ — источник власти", — заявил Федоров.

Кроме того, он отметил, что "государство существует для гражданина", а "институты существуют для достижения результата", так же как "армия существует для защиты страны", а власть — для служения Украине и "никогда не для самой себя".

"Такую Украину мы должны построить, такую Украину мы должны защитить. И именно такую Украину мы должны оставить тем, кто придет после нас", — подытожил Федоров.

Напомним, стало известно, что временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара может выставить свою кандидатуру на голосование по вопросу о назначении на пост министра обороны Украины уже не в статусе военнослужащего. В таком случае изменять законодательство для его назначения на эту должность не потребуется.

Ранее Фокус сообщал, что Федоров отказался от всех предложений Зеленского. Бывший министр пояснил, что лишь три должности в Украине позволяют повлиять на ход войны.