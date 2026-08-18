Евгений Хмара увольняется с военной службы ради поста министра: нардеп рассказал подробности

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара может принять участие в голосовании по назначению на должность министра обороны Украины уже не в статусе военного.

В таком случае нет необходимости вносить изменения в законодательство для его назначения на эту должность. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Пост Железняка о Хмаре Фото: Скриншот

Железняк сообщил, что получил информацию об этом от своих источников.

"По информации из источников, Евгений Хмара примет участие в голосовании уже НЕ в статусе военнослужащего. Соответственно, менять закон под него не потребуется", — написал народный депутат в соцсетях.

Железняк утверждает, что увольнение Хмары с военной службы "происходит в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава".

Відео дня

"Он подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны. То есть на данный момент он военнослужащий, но это очень скоро изменится", — подытожил Железняк, имея в виду Евгения Хмару.

Эту информацию также подтвердила политическая журналистка Юлия Забелиная.

"Да, Хмара всё-таки займет пост министра обороны, не будучи военным. Изменений в законодательство не будет", — написала журналистка.

По её словам, Хмара не хотел такого решения, но в Офисе Президента смогли его убедить.

Назначение Евгения Хмары на пост министра обороны Украины — что известно

В соответствии с Законом Украины "О национальной безопасности Украины" должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек. Поскольку генерал-майор Хмара является действующим кадровым военнослужащим, а ранее возглавлял ЦСО "А" СБУ и временно исполнял обязанности председателя СБУ, то его официальное назначение требовало либо внесения изменений в законодательство, либо увольнения со службы.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть назначение новых министров обороны и иностранных дел на ближайшем пленарном заседании. Голосование по этим кадровым решениям, вероятно, состоится 19 августа.

По словам парламентария, представления о назначении Хмары и Сибиги на соответствующие должности должны быть внесены в Верховную Раду 18 августа. Также на 18 августа запланирована встреча кандидатов с представителями фракций. Об этом было объявлено на Согласительном совете.

Напомним, 17 июля 2026 года Кабинет министров Украины по согласованию с президентом назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, а Евгения Хмару — временным исполняющим обязанности министра обороны Украины в целях обеспечения непрерывности работы ключевых ведомств.