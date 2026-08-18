Евгений Хмара увольняется с военной службы ради поста министра: нардеп рассказал подробности
Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара может принять участие в голосовании по назначению на должность министра обороны Украины уже не в статусе военного.
В таком случае нет необходимости вносить изменения в законодательство для его назначения на эту должность. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Железняк сообщил, что получил информацию об этом от своих источников.
"По информации из источников, Евгений Хмара примет участие в голосовании уже НЕ в статусе военнослужащего. Соответственно, менять закон под него не потребуется", — написал народный депутат в соцсетях.
Железняк утверждает, что увольнение Хмары с военной службы "происходит в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава".
"Он подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны. То есть на данный момент он военнослужащий, но это очень скоро изменится", — подытожил Железняк, имея в виду Евгения Хмару.
Эту информацию также подтвердила политическая журналистка Юлия Забелиная.
"Да, Хмара всё-таки займет пост министра обороны, не будучи военным. Изменений в законодательство не будет", — написала журналистка.
По её словам, Хмара не хотел такого решения, но в Офисе Президента смогли его убедить.
Назначение Евгения Хмары на пост министра обороны Украины — что известно
В соответствии с Законом Украины "О национальной безопасности Украины" должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек. Поскольку генерал-майор Хмара является действующим кадровым военнослужащим, а ранее возглавлял ЦСО "А" СБУ и временно исполнял обязанности председателя СБУ, то его официальное назначение требовало либо внесения изменений в законодательство, либо увольнения со службы.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть назначение новых министров обороны и иностранных дел на ближайшем пленарном заседании. Голосование по этим кадровым решениям, вероятно, состоится 19 августа.
По словам парламентария, представления о назначении Хмары и Сибиги на соответствующие должности должны быть внесены в Верховную Раду 18 августа. Также на 18 августа запланирована встреча кандидатов с представителями фракций. Об этом было объявлено на Согласительном совете.
Напомним, 17 июля 2026 года Кабинет министров Украины по согласованию с президентом назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, а Евгения Хмару — временным исполняющим обязанности министра обороны Украины в целях обеспечения непрерывности работы ключевых ведомств.