Євгеній Хмара звільняється з військової служби заради посади міністра: нардеп розповів деталі

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара може піти на голосування за призначення міністром оборони України вже не у статусі військового.

У такому разі змінювати законодавство для його призначення на пост не потрібно. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Пост Железняка про Хмару Фото: Скріншот

Железняк повідомив, що отримав інформацію про це від своїх джерел.

"Наскільки повідомляють джерела, то Євгеній Хмара піде на голосування вже НЕ у статусі військового. Відповідно закон під нього змінювати не буде потрібно", – написав народний депутат в соцмережах.

Железняк стверджує, що звільнення Хмари з військової служби "відбувається відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (стаття 26), а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу".

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"Він підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані. Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться", — резюмував Железняк, маючи на увазі Євгена Хмару.

Також цю інформацію підтвердила політична журналістка Юлія Забєліна.

"Так, Хмара таки піде на міністра оборони не у статусі військового. Не буде змін до законодавства", — написала журналістка.

За її словами, Хмара не хотів такого рішення, але в Офісі Президента змогли його переконати.

Призначення Євгенія Хмари на пост міністра оборони України – що відомо

Відповідно до Закону України "Про національну безпеку України", посаду міністра оборони має обіймати виключно цивільна особа. Оскільки генерал-майор Хмара є чинним кадровим військовослужбовцем, а раніше очолював ЦСО "А" СБУ та тимчасово виконував обов'язки голови СБУ, то його офіційне призначення вимагало або коригування законодавства, або звільнення зі служби.

Раніше нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Верховна Рада України планує розглянути призначення нових міністрів оборони та закордонних справ на найближчому пленарному засіданні. Голосування за ці кадрові рішення, ймовірно, очікується 19 серпня.

За словами парламентаря, подання на призначення Хмари та Сибіги на відповідні посади мають внести до Верховної Ради 18 серпня. Також на 18 серпня запланована зустріч кандидатів із представниками фракцій. Таку інформацію було озвучено на Погоджувальній раді.

Нагадаємо, 17 липня 2026 року Кабінет Міністрів України за погодженням із президентом призначив Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ, а Євгенія Хмару – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України задля забезпечення безперервності роботи ключових відомств.