Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС: Корецький розкрив, кого обрали

В Україні призначили тимчасових керівників двох ключових міністерств — оборони та закордонних справ. В уряді наголосили, що головною метою цих рішень є забезпечення стабільної роботи відомств і недопущення перерв у важливих для держави напрямах.

Про це повідомив новообраний прем'єр-міністр України Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook. За його словами, після погодження з Президентом України Володимиром Зеленським Кабінет Міністрів ухвалив рішення призначити Євгенія Хмару тимчасово виконуючим обов’язки Міністра оборони України.

Водночас Андрій Сибіга продовжить виконувати обов’язки очільника Міністерства закордонних справ України у статусі тимчасового керівника відомства.

Також у своєму дописі Сергій Корецький зазначив, що кадрові рішення ухвалили для того, щоб зберегти безперервність роботи у сферах оборони та зовнішньої політики. За його словами, ці напрями залишаються серед найбільш важливих для держави, тому мають працювати без зупинок і перехідних періодів.

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Окрім кадрових змін, уряд також продовжує перегляд структури міністерств відповідно до рішень парламенту. Зокрема, планується відновлення Міністерства аграрної політики, а також створення окремого Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Також у Кабміні вирішили розділити окремі напрями роботи між відомствами. Зокрема, буде чіткіше розмежовано питання економіки, довкілля та відновлення, а також сфери інфраструктури й транспорту.

"Реорганізовуємо також структуру міністерств відповідно до рішень парламенту. Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", — написав прем’єр.

Крім того, у коментарі виданню "Новини.LIVE" у Міністерстві закордонних справ підтвердили, що Андрій Сибіга продовжує виконувати обов'язки очільника відомства. Журналістам пояснили, що його кандидатуру для подальшого керівництва міністерством запропонував президент Володимир Зеленський, а команда міністерства й надалі працює над посиленням міжнародної підтримки України, збільшенням тиску на державу-агресора та наближенням справедливого миру.

Нагадаємо, що 16 липня Володимир Зеленський повідомив про рішення призначити виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони замість Михайла Федорова. Президент заявив, що після завершення необхідних юридичних процедур звернеться до Верховної Ради з пропозицією затвердити Хмару на посаді міністра оборони. Та все ж, як писав Фокус, це призначення не збігається з нормою закону "Про національну безпеку України", яка передбачає, що Міністерство оборони має очолювати цивільна особа.

Водночас місце Євгенія Хмари на посаді виконувача обов'язків голови СБУ, за даними ЗМІ, може зайняти його перший заступник Олександр Поклад.

Нагадаємо, що 15 липня стало відомо про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Зокрема, однією з причин кадрового рішення стали розбіжності між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо забезпечення війська та підходів до ведення бойових дій, а також прагнення президента покращити координацію у сфері мобілізації.