Поклад замінить Хмару на посаді глави СБУ: чим відомий новий керівник служби, — медіа

Виконувачем обов'язків глави Служби безпеки України стане Олександр Поклад, який до сьогодні обіймав посаду першого заступника, написали медіа. Нинішній очільник служби має стати главою Міністерства оборони після відповідного рішення президента Володимира Зеленського та голосування Верховної Ради. Що відомо про Поклада, який був кандидатом на посаду глави СБУ пів року тому, після зняття Василя Малюка?

Інформація про Олександра Поклада з'явилась на порталі медіа "Українська правда" увечері 16 липня, після заяви Зеленського щодо Хмари. Журналісти повідомили, що про це їм розповіли анонімні джерела в оточенні президента Зеленського.

Матеріалі про Поклада опублікували о 19:16, через 25 хвилин після того, як глава держави оприлюднив своє рішення щодо Хмари, який замінить Михайла Федорова на посту міністра оборони. Медіа не писало про інші деталі нової перестановки у силових структурах та в уряді нового прем'єра Сергія Корецького

Тим часом у Telegram-каналі президента є кілька згадок про Олександра Поклада. Останній допис стосувався трагедії у Вишневому 6 липня, коли почалась детонація на складах "Укроборонпрому" посеред цивільної забудови після влучання засобу ураження РФ. З'ясувалось, що розслідування доручили саме цьому посадовцю. Інші згадки були чотири місяці тому — у лютому та січні 2026 року: Зеленський повідомив, що Поклад і також Хмара повинні зайнятись очищенням СБУ від ворогів. Крім того, у січні президент зустрічався з цим офіцером СБУ, коли обирав главу служби після відставки Василя Малюка.

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Олександр Поклад — зустріч з Зеленським Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Олександр Поклад — біографія наступника Хмари

Олександр Поклад — генерал-майор СБУ, який займав різні посади у силовому відомстві. Зокрема, з 2021 року він був начальником департаменту контррозвідки СБУ, а перед цим — керівником 5 управління цього ж департаменту. Медіа розповіли про кілька справ, в яких фігурувало ім'я Олександра Поклада. Одна з цих справ — убивство банкіра Дениса Кірєєва, яке сталось 2022 році. Банкір був учасником переговорної групи України на зустрічі з росіянами у перші дні вторгнення, і його застрелили під час поїздки на зустріч з цим офіцером СБУ. Інші справи: затримання Юрія Расюка, який вичинив замах на главу СБУ Андрія Наумова і розслідування щодо Валерія Шайтанова, якого підозрювали у роботі на ФСБ РФ.

Зазначимо, увечері 16 березня президент Зеленський оголосив, що призначає в.о. міністра оборони Євгена Хмару, який до сьогодні обіймав мав посаду глави в.о. глави СБУ. Хмара повинен замінити попереднього главу Міноборони Михайло Федоров, який втратив посаду після відставки попередньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та затвердження нового глави уряду Сергія Корецького.

Нагадуємо, нардепи розповіли, коли зможуть призначити нового міністра оборони. Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський написав кілька абзаців після скандальних заяв Михайла Федорова.