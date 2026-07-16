Поклад сменит Хмару на посту главы СБУ: чем известен новый руководитель службы, — СМИ

Исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины станет Александр Поклад, который занимал должность первого заместителя, сообщают СМИ. Нынешний руководитель службы должен стать главой Министерства обороны после соответствующего решения президента Владимира Зеленского и голосования Верховной Рады. Что известно о Покладе, который полгода назад был кандидатом на пост главы СБУ после отставки Василия Малюка?

Информация об Александре Покладе появилась на портале медиа "Украинская правда" вечером 16 июля, после заявления Зеленского о Хмаре. Журналисты сообщили, что об этом им рассказали анонимные источники в окружении президента Зеленского.

Материал о Покладе был опубликован в 19:16, через 25 минут после того, как глава государства объявил о своём решении относительно Хмары, который сменит Михаила Федорова на посту министра обороны. СМИ не сообщали о других деталях новой перестановки в силовых структурах и в правительстве нового премьера Сергея Корецкого

Между тем в Telegram-канале президента есть несколько упоминаний об Александре Покладе. Последнее сообщение касалось трагедии в Вишневом 6 июля, когда началась детонация на складах "Укроборонпрома" посреди жилой застройки после попадания средства поражения РФ. Выяснилось, что расследование поручили именно этому чиновнику. Другие упоминания были четыре месяца назад — в феврале и январе 2026 года: Зеленский сообщил, что Поклад, а также Хмара должны заняться очисткой СБУ от врагов. Кроме того, в январе президент встречался с этим офицером СБУ, когда выбирал главу службы после отставки Василия Малюка.

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Александр Поклад — встреча с Зеленским Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Александр Поклад — биография преемника Хмары

Александр Поклад — генерал-майор СБУ, занимавший различные должности в силовом ведомстве. В частности, с 2021 года он был начальником департамента контрразведки СБУ, а до этого — руководителем 5-го управления этого же департамента. СМИ сообщили о нескольких делах, в которых фигурировало имя Александра Поклада. Одно из этих дел — убийство банкира Дениса Киреева, произошедшее в 2022 году. Банкир был участником переговорной группы Украины на встрече с россиянами в первые дни вторжения, и его застрелили во время поездки на встречу с этим офицером СБУ. Другие дела: задержание Юрия Расюка, совершившего покушение на главу СБУ Андрея Наумова, и расследование в отношении Валерия Шайтанова, которого подозревали в работе на ФСБ РФ.

Отметим, что вечером 16 марта президент Зеленский объявил о назначении и.о. министра обороны Евгения Хмары, который до сегодняшнего дня занимал должность и.о. главы СБУ. Хмара должен заменить предыдущего главу Минобороны Михаила Федорова, который лишился должности после отставки предыдущего премьер-министра Юлии Свириденко и утверждения нового главы правительства Сергея Корецкого.

Напоминаем, что народные депутаты сообщили, когда смогут назначить нового министра обороны. Тем временем главнокомандующий Александр Сырский написал несколько абзацев после скандальных заявлений Михаила Федорова.