Зеленский встретился с Александром Покладом: чем занимался офицер СБУ до и во время войны РФ

5 января президент Украины Владимир Зеленский продолжил встречи, связанные с перезагрузкой блока безопасности, и увиделся с генерал-майором СБУ Александром Покладом. Поклад фигурировал в материалах медиа как человек, причастный к мирным переговорам и к возвращению из-за границы беглого нардепа. О чем говорил Зеленский с Покладом и чем известен военнослужащий СБУ?

Встреча Зеленского с Покладом состоялась после разговора с экс-начальником СБУ Василием Малюком, с его возможным преемником Евгением Хмарой и с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком, показала серия сообщений в Telegram-канале главы государства. О Покладе упоминали 2 января в контексте нового руководителя ГУР Минобороны после отставки Кирилла Буданова или о других вероятных назначениях. Сегодня Зеленский пообщался с офицером СБУ по вопросам контрразведки.

Президент написал, что поговорил с Покладом и разговор касался темы усиления "защиты украинского государства и контрразведывательной работы СБУ". По словам Зеленского, речь идет о новых спецоперациях, которые почувствует на себе Российская Федерация.

Перезагрузка блока безопасности — Зеленский об Александре Поклада

Глава государства не уточнил, на какую новую должность может перевести Поклада в контексте изменений в блоке безопасности Сил обороны Украины. В настоящее время не ясно, идет ли речь о Службе внешней разведки Украины, которая потеряла руководителя Олега Иващенко (стал главой ГУР Минобороны), или другую должность в СБУ или в Совете национальной безопасности и тому подобное.

Перезагрузка блока безопасности — что известно о Поклададе

Александр Поклад — генерал-майор, военнослужащий СБУ, которого Зеленский назначил на должность начальника департамента контрразведки СБУ в ноябре 2021 года. Предыдущая должность — руководитель 5 управления департамента контрразведки. Медиа писали о делах, в которых фигурировало имя офицера. Среди них — задержание полковника Юрия Расюка, который в 2021 году совершил покушение на жизнь тогдашнего главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова (выехал из Украины в первые дни большой войны с грузом драгоценных камней). Еще одно дело касалось генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревали в работе на ФСБ РФ. Между тем в начале 2023 года имя генерал-майора фигурировало в деле убитого банкира Дениса Киреева: банкир ехал на встречу с Покладом, но его застрелили.

Фокус писал о Покладе, который, как выяснилось, был причастен к переговорному процессу. В частности, 25 ноября 2025 года Зеленский объявил состав переговорной делегации, которая должна была лететь в США относительно деталей мирного соглашения: один из членов делегации — Александр Поклад. При этом в декабре источники медиа "Зеркало недели" сообщили, что заставник главы СБУ был причастен к возвращению в Украину беглого нардепа Федора Христенко. По данным источника, офицер якобы лично ездил в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы забрать фигуранта.

Изменения в блоке безопасности СОУ

О возможной смене должности Александра Поклада сообщила народный депутат Марьяна Безуглая. 3 января политик написала в Telegram, что генерал-майор может стать главой СБУ. Тем временем медиа сообщили, что Зеленский предложил главе СБУ Василию Малюку написать заявление об отставке, при этом против такой идеи высказался ряд украинских военных и общественных активистов. Но уже утром 5 января стало известно, что Малюк таки согласился на предложение президента, но, после утверждения отставки Верховной Радой, продолжит работу в структуре СБУ. Новым руководителем ведомства вероятно станет нынешний начальник центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара: решения пока нет.

Отметим, со 2 января и по сегодня президент Зеленский провел ряд встреч и объявил об определенных изменениях в блоке безопасности Украины. Прежде всего глава государства заявил, что глава ГУР МОУ Кирилл Буданов станет новым главой офиса президента, заменив уволенного Андрея Ермака. На решение откликнулись аналитики западных медиа, которые положительно оценили изменения в Украине. Тогда же стало известно, что вместо Буданова ГУР возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Напоминаем. 5 января глава СБУ Василий Малюк впервые прокомментировал увольнение с должности.