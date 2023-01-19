Убитый СБУ Киреев предупредил 23 февраля военную разведку о наступлении на Киев, — WSJ

Банкир и член переговорного процесса, подозреваемый спецслужбами в госизмене, не только узнал о скором вторжении России, но и назвал разведчикам направления, на которых захватчики будут вести сухопутное наступление.

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Убитый оперативниками Службы безопасности Денис Киреев 23 февраля 2022 года предупредил руководство военной разведки Украины о готовящемся полномасштабном вторжении ВС РФ. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

После полномасштабного вторжения ВС РФ банкир Денис Киреев был застрелен на улицах Киева в ходе спецоперации. В Службе безопасности утверждали, что член украинской делегации на переговорах с Россией являлся агентом России и был ликвидирован оперативниками.

Однако, как сказано в материале WSJ, Денис Киреев был похоронен как герой на Байковом кладбище рядом с топ-политиками. В защиту убитого банкира также выступил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Генерал-майор утверждает, что Денис Киреев был агентом ГУР и предупредил о скором полномасштабном вторжении ВС РФ.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", — подчеркнул Буданов в общении с журналистами.

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В материале WSJ сказано, что Денис Киреев променял карьеру в западных финансовых организациях на управление деньгами и активами братьев Клюевых (Андрей и Сергей Клюевы, топ-политики из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича — ред.).

Глава ГУР подтвердил, что благодаря таким связям убитый банкир смог наладить контакт не только с европейскими, но и российскими спецслужбами, что сыграло на руку Украине. Помимо этого, Денис Киреев согласился быть в составе делегации на первых переговорах с РФ, которые состоялись уже после вторжения.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. Поэтому у него было общение со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми. Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах", — продолжил Буданов и добавил, что 23 февраля 2022 года Киреев предупредил о том, что президент РФ Владимир Путин распорядился осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

Генерал-майор утверждает, что убитый банкир знал, на каких направлениях будут осуществляться наступательные действия российских войск. О сотрудничестве Дениса Киреева с военной разведкой стало известно после того, как СМИ опубликовали снимки, сделанные в ходе переговоров 28 февраля.

Буданов в общении с журналистами отметил, что в ночь перед поездкой в Беларусь, где должен был пройти очередной раунд переговорного процесса, банкиру позвонили из офиса руководителя контрразведки СБУ Александра Поклада. Кирееву предложили встретиться для обсуждения некоторых вопросов.

"Киреев поехал на киевский вокзал со своей личной охраной и агентами ГУР, чтобы отправиться в Беларусь. Он сказал телохранителям, что его могут арестовать по дороге. Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева направили к микроавтобусу, а его охрана лежала на полу. Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела Киреева были вызваны сотрудники ГУР", — говорится в материале WSJ.

Журналисты отмечают, что на момент публикации статьи ни начальник контрразведки СБУ Александр Поклад, ни Госбюро расследований, которое отвечает за расследование подобных дел, отказались комментировать убийство Дениса Киреева накануне переговоров в Беларуси.

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Отметим, что 5 марта 2022 года в СМИ появилась информация об убийстве Дениса Киреева в Киеве. По данным журналистов, участник переговоров с РФ, которого подозревали в работе на Россию, был ликвидирован в ходе спецоперации оперативниками Службы безопасности.

В этот же день, 5 марта, военная разведка Минобороны Украины назвала Дениса Киреева своим агентом, который погиб при выполнении специального задания.