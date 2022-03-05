Убитый СБУ переговорщик Киреев оказался сотрудником украинской разведки

В ГУР сообщили, что банкир погиб при выполнении специального задания.

Убитый сотрудниками Службы безопасности банкир Денис Киреев, который входил в состав первой украинской делегации на переговорах с РФ касательно полномасштабной войны, работал на украинскую разведку и выполнял "специальную задачу". Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в своем Facebook.

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В публикации ГУР говорится о том, что во время выполнения специальных задач погибли три разведчика-сотрудника ведомства — Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев.

"Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе! От имени Главного управления разведки выражаем искренние соболезнования семьям погибших", — заявили в Главном управлении разведки.

Напомним, в пятницу, 4 марта, украинские СМИ сообщили, что СБУ убила Киреева при задержании по подозрению в государственной измене в пользу РФ. Журналисты со ссылкой на источник среди силовиков рассказали, что у Службы были доказательства, включая записи телефонных разговоров.

Ранее мы писали, что в понедельник должен состояться третий раунд переговоров между Украиной и РФ, посвященных полномасштабной войне. По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, встреча снова состоится на украинско-белорусской границе.