Убитий СБУ перемовник Кірєєв виявився співробітником української розвідки

У ГУР повідомили, що банкір загинув під час виконання спеціального завдання.

Вбитий співробітниками Служби безпеки банкір Денис Кірєєв, який входив до складу першої української делегації на переговорах з РФ щодо повномасштабної війни, працював на українську розвідку та виконував "спеціальне завдання". Про це у суботу, 5 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у своєму Facebook.

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У публікації ГУР йдеться про те, що під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники-співробітники відомства — Олексій Доля, Валерій Чибінєєв та Денис Кірєєв.

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих", — заявили в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, українські ЗМІ повідомили, що СБУ вбила Кірєєва під час затримання за підозрою у державній зраді на користь РФ. Журналісти з посиланням на джерело серед силовиків розповіли, що Служба мала докази, включаючи записи телефонних розмов.

Раніше ми писали, що у понеділок має відбутися третій раунд переговорів між Україною та РФ, присвячених повномасштабній війні. За словами члена української делегації Давида Арахамії, зустріч знову відбудеться на українсько-білоруському кордоні.