Убитий СБУ Кірєєв попередив 23 лютого воєнну розвідку про наступ на Київ, — WSJ

Банкір і член переговорного процесу, підозрюваний спецслужбами в держзраді, не лише дізнався про швидке вторгнення Росії, а й назвав розвідникам напрями, на яких загарбники вестимуть сухопутний наступ.

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Вбитий оперативниками Служби безпеки Денис Кірєєв 23 лютого 2022 року попередив керівництво воєнної розвідки України про повномасштабне вторгнення ЗС РФ, яке готується. Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ банкіра Дениса Кірєєва застрелили на вулицях Києва під час спецоперації. У Службі безпеки стверджували, що член української делегації на переговорах з Росією був агентом Росії та ліквідований оперативниками.

Проте, як сказано в матеріалі WSJ, Дениса Кірєєва поховали як героя на Байковому цвинтарі поруч із топполітиками. На захист убитого банкіра також виступив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Генерал-майор стверджує, що Денис Кірєєв був агентом ГУР і попередив про швидке повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий", — наголосив Буданов у спілкуванні з журналістами.

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У матеріалі WSJ сказано, що Денис Кірєєв проміняв кар'єру в західних фінансових організаціях на управління грошима та активами братів Клюєвих (Андрій та Сергій Клюєви, топполітики з оточення експрезидента Віктора Януковича — ред.).

Глава ГУР підтвердив, що завдяки таким зв'язкам убитий банкір зміг налагодити контакт не лише з європейськими, а й з російськими спецслужбами, що зіграло на руку Україні. Крім цього, Денис Кірєєв погодився бути у складі делегації на перших переговорах із РФ, які відбулися вже після вторгнення.

"У нього було необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Тому у нього було спілкування з усіма, зокрема і з дуже впливовими людьми. Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб та світ фінансів завжди пов'язані, як і світ криміналу, принаймні в наших країнах", — продовжив Буданов і додав, що 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив про те, що президент РФ Володимир Путін розпорядився здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Генерал-майор стверджує, що вбитий банкір знав, на яких напрямках здійснюватимуться наступальні дії російських військ. Про співпрацю Дениса Кірєєва з воєнною розвідкою стало відомо після того, як ЗМІ опублікували знімки, зроблені під час переговорів 28 лютого.

Буданов у спілкуванні з журналістами зазначив, що у ніч перед поїздкою до Білорусі, де мав пройти черговий раунд переговорного процесу, банкіру зателефонували з офісу керівника контррозвідки СБУ Олександра Поклада. Кірєєву запропонували зустрітися для обговорення деяких питань.

"Кірєєв поїхав на київський вокзал зі своєю особистою охороною та агентами ГУР, щоб вирушити до Білорусі. Він сказав охоронцям, що його можуть заарештувати дорогою. Група виїхала до центру Києва і зупинилася біля Софійського собору. Під'їхали кілька мікроавтобусів з агентами СБУ і наказали військовим, розвідникам та тілоохоронцям Кірєєва здати зброю. Кірєєва направили до мікроавтобуса, а його охорона лежала на підлозі. Приблизно через 90 хвилин до місця виявлення тіла Кірєєва були викликані співробітники ГУР", — йдеться у матеріалі WSJ.

Журналісти зазначають, що на момент публікації статті ані начальник контррозвідки СБУ Олександр Поклад, ані Держбюро розслідувань, яке відповідає за розслідування таких справ, відмовилися коментувати вбивство Дениса Кірєєва напередодні переговорів у Білорусі.

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Зазначимо, що 5 березня 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про вбивство Дениса Кірєєва у Києві. За даними журналістів, учасника переговорів з РФ, якого підозрювали в роботі на Росію, ліквідовано під час спецоперації оперативниками Служби безпеки.

Цього ж дня, 5 березня, воєнна розвідка Міноборони України назвала Дениса Кірєєва своїм агентом, який загинув під час виконання спеціального завдання.