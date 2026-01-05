Зеленський зустрівся з Олександром Покладом: чим займався офіцер СБУ до та під час війни РФ

5 січня президент України Володимир Зеленський продовжив зустрічі, пов'язані з перезавантаженням безпекового блоку, та побачився з генерал-майором СБУ Олександром Покладом. Поклад фігурував у матеріалах медіа як людина, причетна до мирних переговорів та до повернення з-за кордону нардепа-втікача. Про що говорив Зеленський з Покладом та чим відомий військовослужбовець СБУ?

Зустріч Зеленського з Покладом відбулась після розмови з ексначальником СБУ Василем Малюком, з його можливим наступником Євгеном Хмарою та з полковником Служби безпеки України Василем Козаком, показала серія дописів у Telegram-каналі глави держави. Про Поклада згадували 2 січня у контексті нового керівника ГУР Міноборони після відставки Кирила Буданова або про інше призначення у сфері безпеки. Сьогодні Зеленський поспілкувався з офіцером СБУ щодо питань контррозвідки.

Президент написав, що поговорив з Покладом і розмова стосувалась теми посилення "захисту української держави та контррозвідувальної роботи СБУ". Зі слів Зеленського, ідеться про нові спецоперації, які відчує на собі Російська Федерація.

Глава держави не уточнив, на яку нову посаду може перевести Поклада у контексті змін у безпековому блоці Сил оборони України. На цей час не ясно, чи ідеться про Службу зовнішньої розвідки України, яка втратила керівника Олега Іващенка (став главою ГУР Міноборони), чи іншу посаду в СБУ чи у Раду національної безпеки тощо.

Перезавантаження безпекового блоку — що відомо про Поклада

Олександр Поклад — генерал-майор, військовослужбовець СБУ, якого Зеленський призначив на посаду начальника департаменту контррозвідки СБУ у листопаді 2021 року. Попередня посада — керівник 5 управління департаменту контррозвідки. Медіа писали про справи, в яких фігурувало ім'я офіцера. Серед них — затримання полковника Юрія Расюка, який у 2021 році вчинив замах на життя тодішнього глави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова (виїхав з України у перші дні великої війни з вантажем дорогоцінних каменів). Ще одна справа стосувалась генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрювали у роботі на ФСБ РФ. Тим часом на початку 2023 року ім'я генерал-майора фігурувало у справі убитого банкіра Дениса Кірєєва: банкір їхав на зустріч з Покладом, але його застрелили.

Фокус писав про Поклада, який, як з'ясувалось, був причетним до переговорного процесу. Зокрема 25 листопада 2025 року Зеленський оголосив склад переговорної делегації, яка мала летіти у США щодо деталей мирної угоди: один з членів делегації — Олександр Поклад. Водночас у грудні джерела медіа "Дзеркало тижня" повідомили, що заступник глави СБУ був причетний до повернення в Україну нардепа-втікача Федора Христенка. Згідно з даними медіа, офіцер начебто особисто їздив у Об'єднані Арабські Емірати, щоб забрати фігуранта.

Зміни у безпековому блоці СОУ

Про можливу зміну посади Олександра Поклада повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. 3 січня політикиня написала у Telegram, що генерал-майор може стати главою СБУ. Джерела медіа повідомили, що Зеленський запропонував главі СБУ Василю Малюку написати заяву про відставку, водночас проти такої ідеї висловилась низка українських військових та громадських активістів. Але вже зранку 5 січня стало відомо, що Малюк таки погодився на пропозицію президента, але, після затвердження відставки Верховною Радою, продовжить роботу в структурі СБУ. Новим керівником відомства, ймовірно, стане нинішній начальник центру спецоперацій "А" СБУ Євген Хмара: рішення поки немає.

Зазначимо, з 2 січня і по сьогодні президент Зеленський провів низку зустрічей та оголосив про певні зміни у безпековому блоці України. Найперше глава держави заявив, що глава ГУР МОУ Кирило Буданов стане новим главою Офісу президента, замінивши звільненого Андрія Єрмака. На рішення відгукнулись аналітики західних медіа, які позитивно оцінили зміни в Україні. Тоді ж стало відомо, що замість Буданова ГУР очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Нагадуємо. 5 січня глава СБУ Василь Малюк вперше прокоментував звільнення з посади.