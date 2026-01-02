Як західні аналітики відреагували на призначення Буданова: які наслідки рішення Зеленського

Генерал-лейтенант Кирило Буданов стане першим військовим, який стане главою офісу президента України Володимира Зеленського. Західні медіа назвали це рішення "найгучнішим" за весь час війни. Які наслідки призначення Буданова та як це вплине на ставлення військових до українського президента?

Західні медіа відгукнулись на призначення Кирила Буданова, який змінює крісло глави ГУР Міноборони на посаду глави офісу президента Зеленського. Фокус зібрав оцінки аналітиків, які розповіли про можливі причини та наслідки змін в українському війську та політиці.

Буданов як глава ОП — яка реакція західних ЗМІ

The New York Times. Медіа написало, що Буданов як керівник офісу президента — політичне призначення, яке особливо важливе з огляду на розмови про можливість виборів в Україні. Також наголошується, що військовослужбовець має тісні зв'язки з США і стане у нагоді під час мирних переговорів. Нагадують, що Буданов пройшов навчальну програму ЦРУ та лікувався після поранення в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Мериленді.

"Його кам'яний вираз обличчя надихнув на появу мемів про сталеву рішучість України, а Кремль включив ім'я пана Буданова до свого списку іноземних терористів", — ідеться у статті NYT.

Financial Times. У статті західного медіа ідеться про те, що президент Зеленський "кілька місяців" переконував Буданов прийняти пропозицію щодо нової посади, оскільки керівник ГУР віддає перевагу "польовій роботі". Також перелічуються унікальні спецоперації, які реалізував глава української розвідки: підриви російських топофіцерів, проведення диверсій та акції саботажу у РФ, рейди у Крим та у Покровськ тощо. Водночас зауважується, що західні партнери можуть бути дещо стривоженими, оскільки деякі акції ГУР були "ескалаційними".

Politico. уточнило, що Буданов має вищий рейтинг довіри, ніж Зеленський, та нагадало, що на керівника ГУР вчиняли замахи, які й на чинного президента. Один з замахів, про які стало публічно відомо, — спроба отруїти дружину Буданова, яка тривалий час відновлювалась після дій росіян.

Bloomberg. Агентство зауважило, що Зеленський, вирішивши призначити керівника ГУР главою ОП, ймовірно, сподівається, що таким чином послабить політичний тиск і здобуде прихильність військових.

"Призначення Буданова може допомогти послабити політичний тиск на Зеленського, довіривши ключову роль видатній особі серед військових, групи, яка користується великою повагою в Україні. Буданов отримав схвалення вдома, зокрема за свою особисту участь у розвідувальних операціях", — написало агентство.

Reuters. Медіа розповіло про призначення Буданова та пояснило, що для України на сьогодні важливо "прагне посилити свою оборону від Росії та свою участь у мирних переговорах, що підтримуються США".

Кадрове рішення щодо Буданова

Про призначення Буданова главою офісу президента стало відомо вдень 2 січня. Президент Зеленський спершу написав у соцмережах, що запропонував главі ГУР Міноборони перейти на нову посаду задля посилення оборони України. За кілька хвилин з'явилась інформація, що Буданов прийняв пропозицію і уряд почав реалізовувати необхідні процедури.

Нагадуємо, 2 січня журналістка Юлія Забєліна та нардеп Ярослав Железняк назвали ім'я людини, яка замінить Буданова на посаді глави ГУР: інформацію підтвердив Зеленський.