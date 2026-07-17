Правительство назначило временных руководителей Минобороны и МИД: Корецкий рассказал, кого выбрали

В Украине назначили временных руководителей двух ключевых министерств — обороны и иностранных дел. В правительстве подчеркнули, что главная цель этих решений — обеспечение стабильной работы ведомств и недопущение перебоев в важных для государства сферах.

Об этом сообщил новоизбранный премьер-министр Украины Сергей Корецкий на своей странице в Facebook. По его словам, после согласования с президентом Украины Владимиром Зеленским Кабинет министров принял решение назначить Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.

В то же время Андрей Сибига продолжит исполнять обязанности главы Министерства иностранных дел Украины в качестве временного руководителя ведомства.

Кроме того, в своём посте Сергей Корецкий отметил, что кадровые решения были приняты для обеспечения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики. По его словам, эти направления остаются одними из наиболее важных для государства, поэтому должны функционировать без перерывов и переходных периодов.

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Помимо кадровых изменений, правительство также продолжает пересмотр структуры министерств в соответствии с решениями парламента. В частности, планируется восстановление Министерства аграрной политики, а также создание отдельного Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, в Кабмине решили распределить отдельные направления работы между ведомствами. В частности, будет более четко разграничено вопросы экономики, экологии и восстановления, а также сферы инфраструктуры и транспорта.

"Мы также реорганизуем структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Министерство агрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", — написал премьер.

Кроме того, в комментарии изданию "Новости.LIVE" в Министерстве иностранных дел подтвердили, что Андрей Сибига продолжает исполнять обязанности главы ведомства. Журналистам пояснили, что его кандидатуру на пост главы министерства предложил президент Владимир Зеленский, а команда министерства и в дальнейшем работает над укреплением международной поддержки Украины, усилением давления на государство-агрессора и приближением справедливого мира.

Напомним, что 16 июля Владимир Зеленский сообщил о решении назначить исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны вместо Михаила Федорова. Президент заявил, что после завершения необходимых юридических процедур обратится к Верховной Раде с предложением утвердить Хмару на посту министра обороны. Однако, как писал Фокус, это назначение не соответствует норме закона "О национальной безопасности Украины", которая предусматривает, что Министерство обороны должно возглавлять гражданское лицо.

В то же время, по данным СМИ, место Евгения Хмары на посту исполняющего обязанности главы СБУ может занять его первый заместитель Александр Поклад.

Напомним, что 15 июля стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. В частности, одной из причин кадрового решения стали разногласия между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по вопросам обеспечения войск и подходов к ведению боевых действий, а также стремление президента улучшить координацию в сфере мобилизации.