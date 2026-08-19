"Хай проводить між балістиками": представник ОП відповів на заклики Федорова до виборів

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров записав відеозвернення, в якому закликав владу до проведення виборів в Україні. На це в Офісі президента відповіли, що не виступають проти виборчого процесу.

Однак при цьому головною проблемою залишаються безпекові умови. Про це у коментарі для видання LIGA.net розповіло джерело в Офісі президента України.

Ексміністр у зверненні заявив, що необхідно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить відновити повноцінний демократичний процес навіть у випадку тривалої війни. Проте представник ОП пояснив, що вибори — це не лише придумати спосіб голосування громадян.

"Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес — це більше, ніж придумати, як голосувати", — пояснив представник ОП.

За його словами, російські ударні дрони "Шахеди" та балістичні ракети "на жаль, відповідають на це (питання проведення виборів — ред.) за нас".

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Відеозвернення Федорова до українського народу

Увечері 18 серпня Михайло Федоров оприлюднив на своєму каналі у YouTube відеоролик, в якому звернувся до українського народу після місяця протестів. Він подякував учасникам протестів за підтримку, а також заявив про кризу управління в Україні.

Також колишній міністр наголосив, що корупція становить особливу загрозу через війну.

Відеозвернення Михайла Федорова до українського народу

Нагадаємо, раніше Федоров в інтерв'ю CBS News розповів, коли Україна отримає власну балістичну ракету.

Також Федоров прокоментував своє звільнення, заявивши про те, що "у людей забрали надію".