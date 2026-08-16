"У людей забрали надію": Федоров прокоментував своє звільнення (відео)

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров відреагував на протести людей, які вимагають його повернення на посаду в Кабміні.

Ексочільник відомства дав інтерв'ю ірландському журналісту Кейлін Робертсон.

Михайло Федоров про своє звільнення

За словами державного діяча, в Україні повинен бути міністр оборони, і Федоров сподівається, що він буде призначений в найближчий час.

"Паралельно країна у війні. У нас велика кількість людей, які працюють в міністерстві оборони, в генеральному штабі, на полі бою. Тому в росіян не зʼявилося додаткових можливостей якось користатися з цієї ситуації", — вважає Федоров.

За його словами, бути міністром оборони у воюючій країні — складний челендж, з яким треба вміти справлятися.

Попри усунення з урядової посади, Михайло Федоров наголошує, що його місія залишається незмінною — перемогти Росію завдяки асиметричним діям та інноваціям. Він зазначає, що перебуваючи на посаді міністра цифрової трансформації, він і так 90% часу присвячував проєктам, пов'язаним з війною. Федоров та його команда планують запускати нові технологічні рішення ("геймчейнджери"), які допоможуть Україні.

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Зокрема, колишній очільник МО відреагував на масові протести людей по всій Україні.

"Я думаю, що у людей забрали надію. А це найгірше, що можна зробити відносно свого народу. Українці виходять на вулиці, тому що вони хочуть розуміти, як приймаються рішення в державі, чому надія, яка зʼявляється, її можуть так легко забрати. І що потрібно зробити для того, щоб ця надія повернулася", — каже Федоров.

Михайло Федоров Фото: michael.fedorov\Instagram

Державний діяч вважає, що таким чином українці показують, що тут є громадянське суспільство та демократія.

Трансформація війни

За словами Федорова, війна переходить на новий етап, де ключову роль відіграватимуть штучний інтелект та автономні системи. Через надзвичайно високу концентрацію безпілотників на полі бою пересуватися фронтом стає майже неможливо. Федоров прогнозує перехід до "війни роботів", у якій автономні дрони воюватимуть проти інших автономних дронів. Головне завдання для України в цьому контексті — максимально замінити людей на першій лінії фронту технологіями, сенсорами та роботами.

Федоров також розповів, що продовжує активно спілкуватися з Ілоном Маском понад чотири роки. За його словами, їм вдається знаходити взаєморозуміння та спільні рішення навіть у складних ситуаціях для забезпечення України новітніми технологіями та зв'язком.

Михайло Федоров також закликає партнерів продовжувати підтримувати Україну, інвестувати в її людей та технології.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Михайло Федоров розповів Сергію Стерненку, як збирав ракети Patriot під час свого першого засідання "Рамштайн".

В українських містах тривають протести на підтримку ексміністра оборони.

Напередодні свого звільнення з посади міністра оборони Федоров разом із командою успішно випробував українську балістичну ракету.