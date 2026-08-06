"Ходив по столах на "Рамштайні" і просив по 2-3 Patriot": головне з нового інтерв'ю Федорова (відео)

Ексміністр оборони Михайло Федоров розповів, як складно збирав ракети Patriot під час свого першого засідання "Рамштайн". У європейців на складах — мізерна кількість антибалістики, і ледь назбирали 20 ракет, після яких Німеччина додала ще п'ять. Що сказав ексміністр через чотири тижні після відставки та що він думає щодо тиску "партнерів", які не дають антибалістику?

Нові тези Федорова щодо політики, антибалістики та плану війни пролунали під час інтерв'ю волонтеру та громадському діячу Сергію Стерненку, яке з'явилось на YouTube увечері 6 липня. Крім розмови про балістику та війну, експосадовець звернув увагу на обмежені повноваження у в.о. міністра оборони, який не може повноцінно працювати в уряді. Крім того, Федоров висловився щодо плану війни з трьох частин та поскаржився на тиск з боку анонімних Telegram-каналів.

Михайло Федоров — нове інтерв'ю Стерненку 6 серпня

Федоров відповів на питання про постачання Україні ракет Patriot, щодо яких може бути тиск партнерів. Ексміністр пояснив, що працює програма PURL, за якою на гроші європейців США продають українцям антибалістику. Ці гроші обмежені, але партії ракет ішли регулярно, хоч і в обмеженій кількості. З його слів, проблема полягала у тому, що тижневі та місячні темпи ударів балістики РФ переважають можливості виробництва США, які повинні забезпечити себе та українців. Тоді він згадав про перше засідання групи "Рамштайн", у якому взяв учасно на посаді міністра оборони. Федоров розповів, як під час засідання разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обходив по колу стіл, за яким сиділи міністри оборони партнерів. У кожного — просив одну-дві ракети: хто скільки може дати, бо у "європейських стоках" — 5-10, до 50 ракет. При цьому була домовленість з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом: якщо ось таким чином назбирають 20, то він додасть ще п'ять.

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"Це вдалось. [Крім того], підписали контракт з Німеччиною на сотні ракет PAC-2, але вони надійдуть з наступного року, бо це нове виробництво. Ми можемо брати їх в борг. Це перший такий контракт", — сказав Федоров.

На початку розмови міністр зауважив проблему з народними депутатами, які пішли на канікули, не визначившись з міністром оборони. Крім того, він пояснив обмежені повноваження в.о., який не має права голосу на засіданнях уряду. Ще один напрямок розмови стосувався нападів з боку анонімних каналів. Далі почали говорити про план війни, який складається з трьох частин — "Повітря. Земля. Економіка".

"Ідеальний варіант — це балістика проти балістики. Є інші операції які потрібно робити агресивно і достатньо симетрично, щоб росіяни зрозуміли, що підійти до пускової й взагалі підвести її в зону можливого запуску це на 90% гарантована смерть", — підсумував Федоров.

Михайло Федоров — відставка та поточна ситуація

Зазначимо, 16 липня Михайло Федоров пішов у відставку з посади міністра оборони, на прощання заявивши, що мав непорозуміння з тодішнім головкомом Олександром Сирським та Генштабом. Президент України Володимир Зеленський замінив Сирського Драпатим Драпатим. Далі Федоров сказав, що були інші серйозні проблеми всередині Міноборони, який він намагався очистити від збройного лобі.

Нагадуємо, у липні стало відомо про пропозиції нових посад, які Михайло Федоров отримав від Зеленського та Міноборони Італії.