"Ходил по столам на "Рамштайне" и просил по 2-3 Patriot": главное из нового интервью Федорова (видео)

Эксминистр обороны Михаил Федоров рассказал, как сложно ему пришлось собирать ракеты Patriot во время своего первого заседания "Рамштайн". У европейцев на складах — мизерное количество противоракетных средств, и едва набрали 20 ракет, после чего Германия добавила еще пять. Что сказал экс-министр через четыре недели после отставки и что он думает о давлении "партнеров", которые не предоставляют противоракетную оборону?

Новые тезисы Федорова о политике, антибаллистике и плане войны прозвучали в интервью с волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко, которое появилось на YouTube вечером 6 июля. Помимо разговора о баллистике и войне, бывший чиновник обратил внимание на ограниченные полномочия и.о. министра обороны, который не может полноценно работать в правительстве. Кроме того, Федоров высказался по поводу плана войны, состоящего из трех частей, и пожаловался на давление со стороны анонимных Telegram-каналов.

Михаил Федоров — новое интервью Стерненко 6 августа

Федоров ответил на вопрос о поставках Украине ракет Patriot, в связи с которыми со стороны партнеров может оказываться давление. Экс-министр пояснил, что действует программа PURL, в рамках которой на деньги европейцев США продают украинцам противоракетную оборону. Эти средства ограничены, но партии ракет поставлялись регулярно, хотя и в ограниченном количестве. По его словам, проблема заключалась в том, что еженедельные и ежемесячные темпы баллистических ударов РФ превышают производственные возможности США, которые должны обеспечить себя и украинцев. Затем он вспомнил о первом заседании группы "Рамштайн", в котором принял участие в качестве министра обороны. Федоров рассказал, как во время заседания вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обходил по кругу стол, за которым сидели министры обороны стран-партнеров. У каждого — просил одну-две ракеты: кто сколько может дать, ведь в "европейских запасах" — от 5 до 10, до 50 ракет. При этом была договоренность с министром обороны Германии Борисом Писториусом: если таким образом наберут 20, то он добавит ещё пять.

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"Это удалось. [Кроме того], подписали контракт с Германией на поставку сотен ракет PAC-2, но они поступят со следующего года, так как это новое производство. Мы можем брать их в кредит. Это первый такой контракт", — сказал Федоров.

В начале беседы министр затронул проблему с народными депутатами, которые ушли на каникулы, не определившись с кандидатурой министра обороны. Кроме того, он объяснил ограниченные полномочия и.о., который не имеет права голоса на заседаниях правительства. Еще одно направление разговора касалось атак со стороны анонимных каналов. Далее речь зашла о плане войны, состоящем из трех частей — "Воздух. Земля. Экономика".

"Идеальный вариант — это баллистика против баллистики. Есть и другие операции, которые нужно проводить агрессивно и достаточно симметрично, чтобы россияне поняли: подойти к пусковой установке и вообще подвести её в зону возможного запуска — это на 90% гарантированная смерть", — подытожил Федоров.

Михаил Федоров — отставка и текущая ситуация

Отметим, что 16 июля Михаил Федоров ушел в отставку с поста министра обороны, заявив на прощание, что у него возникли разногласия с тогдашним главнокомандующим Александром Сырским и Генеральным штабом. Президент Украины Владимир Зеленский заменил Сырского на Михаила Драпатого. Далее Федоров сказал, что были и другие серьёзные проблемы внутри Минобороны, которое он пытался очистить от оружейного лобби.

Напоминаем, что в июле стало известно о предложениях о новых должностях, которые Михаил Федоров получил от Зеленского и Министерства обороны Италии.