"У людей отняли надежду": Федоров прокомментировал свое увольнение (видео)

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отреагировал на протесты людей, требующих его возвращения на должность в Кабмине.

Бывший глава ведомства дал интервью ирландскому журналисту Кейлин Робертсон.

Михаил Федоров о своём увольнении

По словам государственного деятеля, в Украине должен быть министр обороны, и Федоров надеется, что он будет назначен в ближайшее время.

"В то же время страна находится в состоянии войны. У нас много людей, которые работают в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, на поле боя. Поэтому у россиян не появилось дополнительных возможностей как-то воспользоваться этой ситуацией", — считает Федоров.

По его словам, быть министром обороны в стране, находящейся в состоянии войны, — сложный вызов, с которым нужно уметь справляться.

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Несмотря на отстранение от правительственной должности, Михаил Федоров подчеркивает, что его миссия остается прежней — победить Россию с помощью асимметричных действий и инноваций. Он отмечает, что, занимая должность министра цифровой трансформации, он и так 90% времени посвящал проектам, связанным с войной. Федоров и его команда планируют запускать новые технологические решения ("геймчейнджеры"), которые помогут Украине.

В частности, бывший глава Минобороны отреагировал на массовые протесты людей по всей Украине.

"Я думаю, что у людей отняли надежду. А это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу. Украинцы выходят на улицы, потому что они хотят понимать, как принимаются решения в государстве, почему надежду, которая появляется, можно так легко отнять. И что нужно сделать для того, чтобы эта надежда вернулась", — говорит Федоров.

Михаил Федоров Фото: michael.fedorov\Instagram

Государственный деятель считает, что таким образом украинцы демонстрируют наличие здесь гражданского общества и демократии.

Трансформация войны

По словам Федорова, война переходит на новый этап, на котором ключевую роль будут играть искусственный интеллект и автономные системы. Из-за чрезвычайно высокой концентрации беспилотников на поле боя передвигаться по фронту становится практически невозможно. Федоров прогнозирует переход к "войне роботов", в которой автономные дроны будут сражаться против других автономных дронов. Главная задача для Украины в этом контексте — максимально заменить людей на первой линии фронта технологиями, датчиками и роботами.

Федоров также рассказал, что уже более четырёх лет активно общается с Илоном Маском. По его словам, им удаётся находить взаимопонимание и общие решения даже в сложных ситуациях, чтобы обеспечить Украину новейшими технологиями и связью.

Михаил Федоров также призывает партнеров и дальше поддерживать Украину, инвестировать в её людей и технологии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Михаил Федоров рассказал Сергею Стерненко, как собирал ракеты Patriot во время своего первого заседания "Рамштайн".

В украинских городах продолжаются протесты в поддержку экс-министра обороны.

Накануне своего увольнения с поста министра обороны Федоров вместе со своей командой успешно испытал украинскую баллистическую ракету.