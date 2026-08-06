"Точное попадание": Федоров рассказал об испытаниях украинской баллистики в день своего увольнения

Накануне своего увольнения с поста министра обороны Михаил Федоров вместе со своей командой успешно испытал украинскую баллистическую ракету, которая почти без отклонения от курса поразила заданную цель.

Об этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал во время прямой трансляции на YouTube-канале волонтера и своего бывшего советника Сергея Стерненко.

В частности, отвечая на вопрос о ситуации с защитой украинского неба, Федоров отметил, что сегодня самой большой проблемой остаются российские баллистические ракеты. По его словам, ракеты PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot Украина получает в рамках специальной программы, финансируемой европейскими государствами, а закупки осуществляются в США.

В то же время объёмов таких поставок недостаточно, ведь темпы производства не успевают за интенсивностью российских атак. Как пояснил бывший министр, Россия за месяц или даже за неделю может применить больше баллистических ракет, чем Украина получает от партнёров за аналогичный или более длительный период.

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Помимо американских поставок, Украина задействует и ракеты из запасов европейских стран. Однако, по словам Федорова, у большинства союзников запасы весьма ограничены — зачастую всего несколько или несколько десятков ракет, поэтому поиск дополнительных боеприпасов остается непростой задачей.

В качестве примера он привёл своё первое заседание в формате "Рамштайн". После очередного российского удара по энергетической инфраструктуре украинская делегация обращалась к представителям разных государств с просьбой передать хотя бы по несколько ракет из имеющихся запасов. По словам Федорова, именно таким образом удалось сформировать дополнительный резерв.

Кроме того, бывший министр отметил роль Германии в укреплении украинной противовоздушной обороны. Он рассказал, что после того, как Украине удалось договориться о передаче определенного количества ракет от других партнеров, Берлин согласился предоставить еще одну дополнительную партию. Кроме того, был подписан контракт на поставку сотен ракет PAC-2 GEM-T нового производства, а также готовится новая закупка ракет PAC-3 за счет европейского кредитования.

Тестирование украинской баллистики — что об этом рассказал Федоров

Однако, по мнению Федорова, одних только противоракетных средств недостаточно для эффективной борьбы с российскими баллистическими ракетами. Он подчеркнул, что лучшим способом противодействия является уничтожение пусковых установок противника ещё до того, как они успеют осуществить новые пуски.

Именно в этом контексте бывший министр впервые раскрыл подробности испытаний украинской баллистической ракеты.

"В день моего увольнения мы испытывали один государственный проект. Мы испытывали собственную баллистическую ракету", — заявил Федоров.

По его словам, этот государственный проект разрабатывался около десяти лет, однако в течение длительного времени он не мог дать необходимый результат из-за проблем с техническим заданием, отсутствия эффективной команды и других организационных трудностей.

В ходе испытаний украинская баллистическая ракета успешно поразила заданную цель, практически не отклонившись от заданного курса. Следующим шагом, по словам Федорова, должно стать завершение всех необходимых испытаний и начало её боевого применения.

По его мнению, российские военные должны осознавать: после запуска ракеты по Украине им грозит ответный удар уже через несколько минут.

"Россияне должны понять, что подойти к пусковой установке и вообще довести её до зоны возможного запуска — это на 90 % гарантированная смерть. Вот тогда и будет определённый результат. Нужно разбить эту цель на конкретные задачи: что для этого нужно сделать, как закрепиться на территории, как действовать максимально независимо от партнеров, чтобы постоянно располагать собственной информацией. Кто может нанести удар, чем можно нанести удар, как туда добраться. Нужно задать 100 вопросов, чтобы найти ответ, что нужно делать асимметрично, чтобы таких ударов не было", — сказал Федоров.

В то же время он подчеркнул, что борьба с баллистическими угрозами не ограничивается лишь ракетными ударами. По его словам, Силы обороны проводят и ряд других операций, однако большинство из них остаются засекреченными из соображений безопасности и требуют детальной разведки, использования беспилотников и высокоточного оружия.

В целом, в условиях нехватки противоракетных средств Украина должна максимально затруднять России подготовку к запускам баллистических ракет, задерживать их и уничтожать средства поражения ещё до момента их применения.

"Параллельно, конечно, нужно работать над своей противоракетной обороной. Мы видим, что сейчас в Украине есть один известный проект, но на самом деле их несколько. Нужно создавать несколько консорциумов, чтобы была определенная конкуренция, чтобы не было монополистов даже в этом направлении", — сказал Федоров.

Напомним, что 6 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает всеми необходимыми возможностями для создания собственного баллистического оружия и новой противоракетной системы, а достичь необходимых результатов планируется в 2026–2027 годах.

Также Фокус писал, что, по словам бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ближайшее время Украина, вероятно, не получит достаточных средств противоракетной защиты, поэтому стране придётся выстоять в условиях усиления российских ударов баллистическими ракетами.