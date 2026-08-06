"Украина обладает такой возможностью": Зеленский озвучил дату создания украинской баллистики

Украина способна разработать собственное баллистическое оружие и новую противоракетную систему. Страна рассчитывает достичь необходимых результатов в 2026–2027 годах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после совещания, посвященного подготовке украинских баллистических сил и выполнению задач антибаллистической программы FREYJA.

По его словам, в ходе встречи был определен график работ и назначены ответственные за направления, требующие ускорения. К работе привлечены СНБО, премьер-министр, Министерство обороны, Служба внешней разведки, командование Воздушных сил ВСУ, команда Brave1 и украинские оборонные предприятия.

"Разработать собственную баллистику и создать новую противоракетную систему — это задача, которую удалось решить лишь крайне небольшому числу стран мира. Украина обладает такой способностью", — заявил Зеленский.

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Он добавил, что украинские производители оружия уже вышли на необходимый уровень, а страна располагает соответствующей научной базой и компетенциями.

Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы доступа к критически важным компонентам, локализацию производства и дальнейшее технологическое сотрудничество с партнерами. Зеленский отметил, что программа FREYJA продолжает реализовываться, а Украина ожидает присоединения новых государств к Антибаллистической коалиции.

Кроме того, участники совещания обсудили сотрудничество с партнерами по вопросу ракет PAC-2 и PAC-3. Президент заявил, что ожидает от Министерства иностранных дел и Министерства обороны результатов в области взаимодействия с партнерами по данному вопросу.

Напомним, в июле агентство Reuters со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Давида Алояна сообщало, что Украина работает над европейской противоракетной системой FREYJA, которая должна стать более доступной альтернативой американским Patriot. Согласно плану, прототип системы планируется подготовить в первой половине 2027 года, а к проекту уже присоединились десять европейских стран и ряд оборонных компаний.

Ранее Фокус писал о проекте FREYJA — новой системе противовоздушной обороны, разрабатываемой для перехвата баллистических ракет над Украиной и Европой. Впервые о ней стало известно весной 2026 года. Тогда разработчики заявили, что систему создают в сотрудничестве с Германией и Испанией, а первые испытания планируют провести в 2026–2027 годах.

Кроме того, в апреле 2026 года президент Владимир Зеленский продемонстрировал ракету для зенитного ракетного комплекса "Корал", разработку которого Украина начала ещё в 2021 году.