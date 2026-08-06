"Україна має цю спроможність": Зеленський озвучив дату створення української балістики

Україна має спроможність розробити власну балістичну зброю та нову антибалістичну систему. Країна розраховує досягти потрібних результатів на етапі 2026–2027 років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань антибалістичної програми FREYJA.

За його словами, під час зустрічі визначили графік робіт і відповідальних за напрями, які потребують прискорення. До роботи залучені РНБО, прем'єр-міністр, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та українські оборонні підприємства.

"Розробити свою балістику й створити нову антибалістичну систему — це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність", — заявив Зеленський.

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Він додав, що українські виробники зброї вже вийшли на необхідний рівень, а країна має відповідну наукову базу та компетенції.

Також під час наради обговорили доступ до критичних компонентів, локалізацію виробництва та подальшу технологічну співпрацю з партнерами. Зеленський зазначив, що програма FREYJA продовжує реалізовуватися, а Україна очікує приєднання нових держав до Антибалістичної коаліції.

Окремо учасники наради обговорили роботу з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Президент заявив, що очікує від Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами з цього питання.

Нагадаємо, у липні агентство Reuters із посиланням на заступника секретаря РНБО Давида Алояна повідомляло, що Україна працює над європейською антибалістичною системою FREYJA, яка має стати дешевшою альтернативою американським Patriot. За планом, прототип системи планують підготувати у першій половині 2027 року, а до проєкту вже долучилися десять європейських країн і низка оборонних компаній.

Раніше Фокус писав про проєкт FREYJA — нову систему протиповітряної оборони, яку розробляють для перехоплення балістичних ракет над Україною та Європою. Вперше про нього стало відомо навесні 2026 року. Тоді розробники заявили, що систему створюють у співпраці з Німеччиною та Іспанією, а перші випробування планують провести у 2026–2027 роках.

Крім того, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський показав ракету для зенітного ракетного комплексу "Корал", розробку якого Україна розпочала ще у 2021 році.