"Чітке попадання": Федоров розповів про тестування української балістики в день його звільнення

Напередодні свого звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров разом із командою успішно випробував українську балістичну ракету, яка майже без відхилення від курсу влучила у визначену ціль.

Про це колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповів під час прямої трансляції на YouTube-каналі волонтера та свого колишнього радника Сергія Стерненка.

Зокрема, під час відповіді на зпитання про ситуацію із захистом українського неба, Федоров зазначив, що сьогодні найбільшою проблемою залишаються російські балістичні ракети. За його словами, ракети PAC-2 та PAC-3 для комплексів Patriot Україна отримує в межах спеціальної програми, яку фінансують європейські держави, а закупівлі здійснюються у США.

Водночас обсягів таких поставок недостатньо, адже темпи виробництва не встигають за інтенсивністю російських атак. Як пояснив ексміністр, Росія за місяць або навіть за тиждень може застосувати більше балістичних ракет, ніж Україна отримує від партнерів за аналогічний чи довший період.

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Крім американських поставок, Україна залучає й ракети із запасів європейських країн. Однак, за словами Федорова, більшість союзників мають дуже обмежені резерви — часто лише кілька або кілька десятків ракет, тому пошук додаткових боєприпасів залишається непростим завданням.

Як приклад він навів своє перше засідання у форматі "Рамштайн". Після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі українська делегація зверталася до представників різних держав із проханням передати хоча б по кілька ракет із наявних запасів. За словами Федорова, саме таким способом вдалося сформувати додатковий резерв.

Також колишній міністр відзначив роль Німеччини у посиленні української протиповітряної оборони. Він розповів, що після того, як Україні вдалося домовитися про передачу певної кількості ракет від інших партнерів, Берлін погодився надати ще додаткову партію. Крім того, було підписано контракт на постачання сотень ракет PAC-2 GEM-T нового виробництва, а також готується нова закупівля ракет PAC-3 за кошти європейського кредитування.

Тестування української балістики — що про це розповів Федоров

Однак, на переконання Федорова, самих лише протиракет недостатньо для ефективної боротьби з російською балістикою. Він наголосив, що найкращим способом протидії є знищення пускових установок противника ще до того, як вони встигнуть здійснити нові пуски.

Саме в цьому контексті ексміністр уперше розкрив подробиці випробування української балістичної ракети.

"У день мого звільнення ми протестували один державний проєкт. Ми протестували власну балістичну ракету", — заявив Федоров.

За його словами, цей державний проєкт розвивали близько десяти років, однак тривалий час він не міг досягти необхідного результату через проблеми з технічним завданням, відсутність ефективної команди та інші організаційні труднощі.

Під час випробувань українська балістична ракета успішно вразила визначену ціль, майже не відхилившись від заданого курсу. Наступним кроком, за словами Федорова, має стати завершення всіх необхідних тестів і початок її бойового застосування.

На його думку, російські військові повинні усвідомлювати: після запуску ракети по Україні вони мають ризикувати отримати удар у відповідь уже через кілька хвилин.

"Росіяни повинні зрозуміти, що підійти до пускової і взагалі підвести її в зону можливого запуску — це на 90% гарантована смерть. От тоді буде певний результат. Потрібно декомпозувати цю ціль на конкретні задачі: що потрібно для цього зробити, як зафіксувати територію, як діяти максимально незалежно від партнерів, щоб постійно мати власну інформацію. Хто може вразити, чим можна вразити, як туди потрапити. Потрібно поставити 100 запитань, щоб знайти відповідь, що потрібно робити асиметрично, аби таких ударів не було", — сказав Федоров.

Водночас він підкреслив, що боротьба з балістичними загрозами не обмежується лише ракетними ударами. За його словами, Сили оборони проводять і низку інших операцій, однак більшість із них залишаються непублічними через міркування безпеки та потребують детальної розвідки, використання безпілотників і високоточної зброї.

В цілому, в умовах дефіциту протиракет Україна повинна максимально ускладнювати Росії підготовку до запусків балістики, затримувати їх та знищувати засоби ураження ще до моменту застосування.

"Паралельно, звичайно, потрібно працювати над своєю антибалістикою. Ми бачимо, що зараз в Україні є один відомий проєкт, але насправді їх кілька. Потрібно створювати кілька консорціумів, щоб була певна конкуренція, щоб не було монополістів навіть у цьому напрямку", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що 6 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі необхідні можливості для створення власної балістичної зброї та нової антибалістичної системи, а досягти необхідних результатів планують у 2026–2027 роках.

Також Фокус писав, що, за словами колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, найближчим часом Україна, ймовірно, не отримає достатніх засобів антибалістичного захисту, тому країні доведеться вистояти в умовах посилення російських ударів балістичними ракетами.