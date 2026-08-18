"Демократія не може бути заручницею РФ": Федоров закликав провести вибори в Україні

Колишній міністр вважає, що не можна дозволяти Путіну вирішувати, коли українцям обирати свою владу. Адже війна може тривати роками.

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив у своєму зверненні, що Україна має знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить відновити повноцінний демократичний процес навіть у разі тривалої війни.

"Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Демократія не може бути заручницею Росії. Якщо війна триватиме ще рік, два, три — чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу?" — сказав ексміністр.

За словами Федорова, це має включати можливість голосування для військових, українців, яки знаходяться за кордоном і жителів прифронтових регіонів, а також гарантувати безпеку виборів, незалежність інституцій і довіру до результатів. Він визнав, що це буде складно, але "складність не означає неможливість".

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"Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і цій ситуації, бо демократія — це не розкіш мирного часу. Демократія — це частина того, за що ми сьогодні воюємо", — зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що люди не можуть "нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші рішення": "Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються? Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами? І особливо небезпечно, коли у суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і нездатність змінювати країну, а її особиста лояльність до системи".

"Так не може працювати сучасна держава і так тим більше не може працювати країна, яка веде війну за своє існування", — сказав Федоров та зазначив, що також потрібно говорити про корупцію, яка під час війни означає, що до фронту через вкрадені гроші не доходять дрони та боєприпаси, а технології, які можна було запустити у виробництва, так і не запустили.

"Корупція — це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління. Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін. Вона повільно ухвалює рішення. Вона може карати за ініціативу і винагороджувати за лояльність. Вона може роками зберігати неефективні структури просто тому, що всі до них звикли", — заявив Федоров.

Він вважає, що так руйнується довіра між громадянином і державою. І цю довіру треба відновити і тому "ми не маємо права дозволити старій системі забрати в українців цю надію".

Федоров впевнений, що Україна може одночасно воювати і залишатися демократією, а вибори — це не лише бюлетень, а момент, коли влада "знову приходить до громадянина і говорить: "Ось ми це зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі".

"Наші люди вже давно готові до іншої країни. Тепер наша держава повинна стати гідною своїх людей… Український народ є джерелом влади. Держава існує для громадянина. Інституції існують для результату. Армія існує для захисту країни. А влада існує для служіння Україні. Ніколи самій собі", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, Фокус писав про що Михайло Федоров говорив у зверненні, яке з'явилось ввечері 18 серпня.

Раніше стало відомо, що Федоров відмовився від всіх пропозицій Зеленського. Він пояснив, що лише три посади в Україні дають можливість вплинути на хід війни: йдеться про президента, головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони. Оскільки він хотів би побороти корупцію та реформувати військо, то лише в Міноборони матиме відповідні повноваження.