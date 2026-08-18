"Демократия не может быть заложницей РФ": Федоров призвал провести выборы в Украине

Бывший министр считает, что нельзя позволять Путину решать, когда украинцам выбирать свою власть. Ведь война может длиться годами.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил в своём обращении, что Украина должна найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже в случае затяжной войны.

"Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцы смогут выбирать свою власть. Демократия не может быть заложницей России. Если война продлится ещё год, два, три — может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть?" — сказал экс-министр.

По словам Федорова, это должно включать возможность голосования для военнослужащих, украинцев, находящихся за рубежом, и жителей прифронтовых регионов, а также гарантировать безопасность выборов, независимость институтов и доверие к результатам. Он признал, что это будет сложно, но "сложность не означает невозможность".

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"Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы сможем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем", — отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что люди не могут "бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения": "Почему одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются? Почему решения, которые нужны на фронте сегодня, месяцами бродят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и неспособность изменить страну, а его личная лояльность к системе".

"Так не может функционировать современное государство, и тем более не может функционировать страна, ведущая войну за своё существование", — сказал Федоров и отметил, что также нужно говорить о коррупции, которая во время войны приводит к тому, что из-за украденных денег на фронт не поступают дроны и боеприпасы, а технологии, которые можно было запустить в производство, так и не запустили.

"Коррупция — это лишь симптом. Главная проблема гораздо глубже. У нас системный кризис управления. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, она боится перемен. Она медленно принимает решения. Она может наказывать за инициативу и вознаграждать за лояльность. Она может годами сохранять неэффективные структуры просто потому, что все к ним привыкли", — заявил Федоров.

Он считает, что таким образом подрывается доверие между гражданином и государством. И это доверие необходимо восстановить, поэтому "мы не имеем права позволить старой системе лишить украинцев этой надежды".

Федоров уверен, что Украина может одновременно воевать и оставаться демократической страной, а выборы — это не только бюллетень, но и момент, когда власть "снова обращается к гражданину и говорит: "Вот, мы это сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли вы нам дальше".

"Наши люди уже давно готовы к другой стране. Теперь наше государство должно стать достойным своих людей… Украинский народ — источник власти. Государство существует для гражданина. Институты существуют для достижения результата. Армия существует для защиты страны. А власть существует для служения Украине. Никогда для самой себя", — отметил Федоров.

Напомним, что Фокус писал о том, что Михаил Федоров говорил в обращении, появившемся вечером 18 августа.

Ранее стало известно, что Федоров отказался от всех предложений Зеленского. Он пояснил, что только три должности в Украине дают возможность влиять на ход войны: речь идет о президенте, главнокомандующем ВСУ и министре обороны. Поскольку он хотел бы побороть коррупцию и реформировать вооруженные силы, то только в Минобороны он будет иметь соответствующие полномочия.