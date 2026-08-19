Верховная Рада проголосовала за нового министра обороны

Евгений Хмара назначен новым главой Министерства обороны Украины

За назначение Хмары на этот пост проголосовали 312 народных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.

Евгений Хмара Фото: Верховная Рада Фото: Верховная Рада

Незадолго до голосования в парламенте Кабмин уволил Хмару из послы замминистра обороны и врио министра обороны.

Сегодня же парламент 266 голосов поддержал назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел.

Фото: Верховная Рада

На решения Верховной Рады уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Задачи для обоих министров определены абсолютно четко: нужно больше сил для Украины. Это будет. Слава Украине!" — написал он.

Відео дня

Назначение Евгения Хмары на пост министра обороны Украины — что известно

В соответствии с Законом Украины "О национальной безопасности Украины" должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек. Поскольку генерал-майор Хмара является действующим кадровым военнослужащим, а ранее возглавлял ЦСО "А" СБУ и временно исполнял обязанности председателя СБУ, то его официальное назначение требовало либо внесения изменений в законодательство, либо увольнения со службы.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть назначение новых министров обороны и иностранных дел на ближайшем пленарном заседании. Голосование по этим кадровым решениям, вероятно, состоится 19 августа.

Представления о назначении Хмары и Сибиги на соответствующие должности внесены в Верховную Раду 18 августа.

17 июля 2026 года Кабинет министров Украины по согласованию с президентом назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, а Евгения Хмару — временным исполняющим обязанности министра обороны Украины в целях обеспечения непрерывности работы ключевых ведомств.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что перед голосованием Хмара уволился с военной службы.