Верховна Рада проголосувала за призначення нового міністра оборони

Євгеній Хмара призначений новим головою Міністерства оборони України

За призначення Хмари на цю посаду проголосували 312 народних депутатів, як повідомляється на сайті Верховної Ради.

Євгеній Хмара Фото: Верховна Рада Фото: Верховна Рада

Сьогодні ж парламент 266 голосами підтримав призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

Фото: Верховна Рада

Незадовго до голосування у парламенті Кабмін звільнив Хмару з посали заступника міністра оборони і ТВО міністра оборони.

На рішення Верховної Ради вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний парламентаріям за підтримку Андрія Сібіги на посаді міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаді міністра оборони України. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: Україні потрібно більше сил. Це буде. Слава Україні!" — написав він.

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Призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України — що відомо

Відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" посаду міністра оборони має обіймати виключно цивільна особа. Оскільки генерал-майор Хмара є діючим кадровим військовослужбовцем, а раніше очолював ЦСО "А" СБУ та тимчасово виконував обов’язки голови СБУ, то його офіційне призначення вимагало або внесення змін до законодавства, або звільнення зі служби.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що Верховна Рада України планує розглянути призначення нових міністрів оборони та закордонних справ на найближчому пленарному засіданні. Голосування щодо цих кадрових рішень, ймовірно, відбудеться 19 серпня.

Пропозиції щодо призначення Хмари та Сибіги на відповідні посади подано до Верховної Ради 18 серпня.

17 липня 2026 року Кабінет міністрів України за погодженням із президентом призначив Андрія Сибігу тимчасово виконуючим обов’язки міністра закордонних справ, а Євгенія Хмару — тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України з метою забезпечення безперервності роботи ключових відомств.

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