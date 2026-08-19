"Наладить диалог не удалось": один из организаторов протестов в Киеве поблагодарил митингующих

Соорганизатор протестов в Киеве в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, ветеран российско-украинского конфликта Дмитрий Козятинский поблагодарил митингующих, которые выходили на улицы.

Об этом ветеран ВСУ написал в своём X. При этом Козятинский не уточнил, планируется ли продолжение протестов после назначения Евгения Хмары на должность министра обороны.

"Считаю, что всё было не зря: по крайней мере, мы добились увольнения Сырского и назначения Драпатого, чего мало кто мог ожидать ещё месяц назад. Я невероятно рад этому", — написал Козятинский.

При этом он отметил, что, к сожалению, за время протестов не удалось наладить диалог между властью и обществом. Ветеран подчеркнул, что именно отсутствие коммуникации привело к протестам.

"Как я неоднократно говорил, для меня эти протесты были именно за диалог и реформы, а не за конкретных людей. Поэтому хочу пожелать господину Хмаре успехов на новой должности и искренне надеюсь, что он продолжит курс на реформы и борьбу с коррупцией в оборонной сфере", — отметил Козятинский.

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При этом он прокомментировал возможность проведения выборов в условиях полномасштабной войны, отметив, что уличные протесты — не место для предвыборных дискуссий.

"К выборам во время войны отношусь отрицательно — не представляю, как технически обеспечить возможность голосовать и баллотироваться тысячам военных, которые сейчас находятся на фронте. Также меня очень пугает разобщенность общества во время избирательного процесса и то, как это может повлиять на ход войны", — подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Пост Козятинского Фото: Скриншот

Хмара вместо Федорова — подробности назначения в Минобороны

Отметим, что около 13:00 19 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмары на должность главы Минобороны. Голосов "за" было 312: предложение президента Владимира Зеленского поддержала фракция "Слуги народа" и другие политические силы. За несколько часов до голосования стало известно, что Хмара ушел в отставку с поста главы СБУ, который он занимал с января 2026 года.

Когда были объявлены результаты голосования народных депутатов, поддержавших Хмару, на улице раздались крики "Позор!", и люди вновь подняли плакаты с лозунгами протеста.

Накануне, 18 августа, появилось видео Михаила Федорова, в котором он говорил о необходимости проведения будущих выборов, об обновлении общественного договора и о коррупции в органах власти. Федоров ушел в отставку 16 июля, после отставки правительства премьер-министра Юлии Свириденко. В ряде последующих интервью чиновник рассказал о реформах в сфере закупок оружия, которые ему удалось провести в Минобороны, о сопротивлении Генштаба некоторым его инициативам и о сопротивлении вооруженного лобби антикоррупционным реформам.

Ранее "Фокус" писал об отставке Федорова и о митингах в его поддержку. Акции протеста начались в день увольнения, когда во время пресс-конференции экс-глава Минобороны рассказал о достижениях и о проблемах с Генштабом и тогдашним главнокомандующим Александром Сырским. 17 июля протесты в поддержку Федорова охватили даже Atlas Festival: на улицы и площади вышли сотни украинцев.

Напоминаем, что 29 июля появилось новое интервью Федорова, в котором он рассказал о причинах увольнения из Министерства обороны.