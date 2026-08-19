Кричали "Ганьба": как протестующие отреагировали на назначение Хмары (видео)

Киевляне, пришедшие на акцию в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, следили за голосованием в Верховной Раде по делу Евгения Хмары, сообщили СМИ. Когда были объявлены результаты голосования народных депутатов, поддержавших Хмару, на улице раздались крики "Позор", и люди вновь подняли плакаты с лозунгами протеста. Что происходит на акции киевлян, собравшихся у стен Рады в центре столицы?

Кадры с акции протеста в поддержку Федорова, которая продолжается уже более месяца, появились в Telegram-канале медиа УНИАН. На минутном видео видно несколько десятков человек, преимущественно молодежи, которые слушают трансляцию из зала Рады. В какой-то момент голос спикера Руслана Стефанчука озвучивает итоги голосования. Участники акции слышат, что 312 народных депутатов поддержали кандидатуру Евгения Хмары, который с сегодняшнего дня официально станет главой Министерства обороны. После этого люди зашевелились и начали кричать "Ганьба" в громкоговорители.

Среди участников акции протеста — как гражданские лица, так и люди в военной форме. Кроме того, в кадр попали сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие порядок на митинге.

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Более подробную информацию об акции протеста в Киеве предоставило СМИ "Киев 24". Выяснилось, что люди собрались на митинг утром 19 августа. Требования участников — те же, что впервые прозвучали месяц назад: возвращение Федорова на пост министра обороны. Кроме того, были обращения к властям, которых обвиняли в отсутствии диалога: предлагали народным депутатам выйти к людям и объяснить свои решения. После голосования в Раде участники акции уточнили, что не протестуют против Хмары как такового, говорится в репортаже. Считают, что каждый чиновник должен быть на "своем месте": Хмара — в СБУ, а Федоров — в Минобороны. Организаторы сообщили, что протест продолжится, и призвали людей прийти в 19:00. При этом отмечается, что собрание состоится у офиса Президента на площади Франко, но с "другими лозунгами и другим настроением".

На странице Дмитрия Козятинского, который участвовал в организации акций протеста в Киеве, пока нет информации о реакции участников митинга после голосования за Хмару.

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Хмара вместо Федорова — подробности назначения в Минобороны

Отметим, что около 13:00 19 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмары на должность главы Минобороны. Голосов "за" было 312: предложение президента Владимира Зеленского поддержала фракция "Слуги народа" и другие политические силы. За несколько часов до голосования стало известно, что Хмара ушел в отставку с поста главы СБУ, который он занимал с января 2026 года.

Накануне, 18 августа, появилось видео Михаила Федорова, в котором он говорил о необходимости проведения будущих выборов, об обновлении общественного договора и о коррупции в органах власти. Федоров ушел в отставку 16 июля, после отставки правительства премьер-министра Юлии Свириденко. В ряде последующих интервью чиновник рассказал о реформах в сфере закупок оружия, которые ему удалось провести в Минобороны, о сопротивлении Генштаба некоторым его инициативам и о сопротивлении вооруженного лобби антикоррупционным реформам.

Напоминаем, что 17 августа появилось новое интервью Михаила Федорова, в котором он высказался по поводу украинской баллистики и положительной роли миллиардера Илона Маска.