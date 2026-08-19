Кричали "Ганьба": як протестувальники відреагували на призначення Хмари (відео)

Кияни, які забрались на акцію підтримки ексміністра оборони Михайла Федорова, стежили за голосуванням у Верховній Раді щодо Євгенія Хмари, розповіли медіа. Коли пролунали результати голосування нардепів, які підтримали Хмару, на вулиці залунали вигуки "Ганьба" і люди знов підняли картонки з гаслами протесту. Що відбувається на акції киян, які зібрались під стінами Ради у центрі столиці?

Кадри з акції протесту на підтримку Федорова, яка триває вже понад місяць, з'явились у Telegram-каналі медіа УНІАН. На хвилинному відео бачимо кілька десятків людей, переважно молоді, які слухають трансляцію з зали Ради. У якийсь момент голос спікера Руслана Стефанчука озвучує підсумки голосування. Учасники акції чують, що 312 нардепів підтримали кандидатуру Євгенія Хмари, який відсьогодні офіційно стане главою Міністерства оборони. Після цього люди заворушились та почали кричати "Ганьба" у гучномовці.

Серед учасників акції протесту — цивільні й також люди у військовій формі. Крім того, у кадр потрапили правоохоронці, які наглядають за порядком на мітингу.

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Більше деталей про акцію протесту у Києві показало медіа "Київ 24". З'ясувалось, що люди зібрались на мітинг зранку 19 серпня. Вимоги учасників — такі ж, які вперше пролунали місяць тому: повернення Федорова на посаду міністра оборони. Крім того, були звернення до влади, яку звинувачували у відсутності діалогу: пропонували нардепам вийти до людей та пояснити свої рішення. Після голосування у Раді учасники акції уточнили, що не протестують проти Хмари як такого, ідеться у репортажі. Вважають, що кожен посадовець має бути на "своєму місці": Хмара — у СБУ, а Федоров — у Міноборони. Організатори повідомили, що протест продовжиться, і закликали людей прийти на 19 год. При цьому зауважується, що зібрання відбудеться під офісом Президента на площі Франка, але з "іншими гаслами й іншим настроєм".

На сторінці Дмитра Козятинського, який брав участь в організації акцій протесту у Києві, поки що немає інформації про плати мітингувальників після голосування за Хмару.

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Хмара замість Федорова — деталі призначення в Міноборони

Зазначимо, близько 13 год 19 серпня Верховна Рада проголосувала щодо призначення Євгенія Хмари на посаду глави Міноборони. Голосів "за" було 312: подання президента Володимира Зеленського підтримала фракція "Слуг народу" та інші політичні сили. За кілька годин до голосування стало відомо, що Хмара пішов у відставку з посади глави СБУ, яку він займав з січня 2026 року.

Напередодні, 18 серпня, з'явилось відео Михайла Федорова, у якому він говорив про потребу у майбутніх виборах, про оновлення суспільного договору та про корупцію в органах влади. Федоров пішов у відставку 16 липня, після відставки уряду прем'єрки Юлії Свириденко. У низці наступних інтерв'ю посадовець розповів про реформи у закупівлях зброї, які він зумів провести в Міноборони, про спротив Генштабу щодо деяких його ініціатив та про спротив збройного лобі антикорупційним реформам.

Нагадуємо, 17 серпня з'явилось нове інтерв'ю Михайла Федорова, у якому він висловився щодо української балістики та щодо позитивної ролі мільярдера Ілона Маска.