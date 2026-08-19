"Налагодити діалог не вдалося": один з організаторів протестів у Києві подякував мітингарям

Співорганізатор протестів у Києві на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова, ветеран російсько-української Дмитро Козятинський подякував мітингувальникам, які виходили на вулиці.

Про це ветеран ЗСУ написав у своєму X. Водночас Козятинський не уточнив, чи планується продовження протестів після призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

"Вважаю, що все було не дарма: щонайменше ми домоглися звільнення Сирського і призначення Драпатого, чого мало хто міг очікувати ще місяць тому. Я цьому неймовірно тішуся", — написав Козятинський.

При цьому він відзначив, що, на жаль, за період протестів не вдалося налагодити діалог між владою та суспільством. Ветеран наголосив, що саме відсутність комунікації призвела до протестів.

"Як я неодноразово казав, для мене ці протести були саме за діалог і реформи, а не за персоналії. Тож хочу побажати пану Хмарі успіхів на новій посаді і щиро сподіваюсь, що він продовжить курс на реформи та боротьбу з корупцією в оборонці", — зазначив Козятинський.

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При цьому він прокоментував можливість проведення виборів в умовах повномасштабної війни, зазначивши, що вуличний протест — не місце для виборчого дискурсу.

"До виборів під час війни ставлюся негативно – не уявляю, як технічно надати можливість голосувати та балотуватися тисячам військових, які зараз перебувають на фронті. Також мене дуже лякає роз'єднаність суспільства під час виборчого процесу і те, як це може вплинути на хід війни", — наголосив ветеран російсько-української війни.

Пост Козятинського Фото: Скриншот

Хмара замість Федорова — деталі призначення в Міноборони

Зазначимо, близько 13 год 19 серпня Верховна Рада проголосувала щодо призначення Євгенія Хмари на посаду глави Міноборони. Голосів "за" було 312: подання президента Володимира Зеленського підтримала фракція "Слуг народу" та інші політичні сили. За кілька годин до голосування стало відомо, що Хмара пішов у відставку з посади глави СБУ, яку він займав з січня 2026 року.

Коли пролунали результати голосування нардепів, які підтримали Хмару, на вулиці залунали вигуки "Ганьба" і люди знов підняли картонки з гаслами протесту.

Напередодні, 18 серпня, з'явилось відео Михайла Федорова, у якому він говорив про потребу у майбутніх виборах, про оновлення суспільного договору та про корупцію в органах влади. Федоров пішов у відставку 16 липня, після відставки уряду прем'єрки Юлії Свириденко. У низці наступних інтерв'ю посадовець розповів про реформи у закупівлях зброї, які він зумів провести в Міноборони, про спротив Генштабу щодо деяких його ініціатив та про спротив збройного лобі антикорупційним реформам.

Перед цим Фокус писав про відставку Федорова та про мітинги на його підтримку. Акції протесту почались у день звільнення, коли під час пресконференції ексглава міноборони розповів про досягнення і про проблеми з Генштабом та тодішнім головнокомандувачем Олександром Сирським. 17 липня протести за Федорова захопили навіть Atlas Festival: на вулиці та площі вийшли сотні українців.

Нагадуємо, 29 липня з'явилось нове інтерв'ю Федорова, у якому він розповів про причини звільнення з міністерства оборони.