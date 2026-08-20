Ексміністр оборони Федоров збирається до США, щоб заручитися підтримкою американців, — The Guardian

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров збирається відвідати Сполучені Штати Америки невдовзі після свого звільнення з посади і призначення нового глави Міноборони. Візит Федорова до США може відбутися вже найближчим часом.

Експосадовець наразі розглядає можливість поїздки до США на тлі своїх закликів до проведення виборів в Україні, 19 серпня повідомило видання The Guardian. За інформацією медіа, цей візит може відбутися вже наступного тижня.

Федоров збирається до Штатів, щоб, ймовірно, заручитися підтримкою від американців. Видання нагадало, що у минулому глава Білого дому Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні, однак ці заклики пролунали у той час, коли його стосунки з президентом Володимиром Зеленським "були напруженими".

Як пише The Guardian, Михайло Федоров став першим відомим публічним діячем, який закликав до президентських виборів в Україні. Увечері 18 серпня він оприлюднив відеозвернення до українського народу після місяця протестів, у якому наголосив, що держава має знайти безпечний механізм для демократичного процесу, попри тривалу війну. Цим він "фактично кинув виклик чинному президенту", зазначає медіа.

Відео дня

У публікації йдеться, що на тлі заяв Федорова відбулося звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента через гучний корупційний скандал. Проте офіційної причини названо не було, оскільки президент Зеленський "намагався продовжувати працювати у звичайному режимі".

Видання також звернуло увагу, що президент під час своїх перших публічних заяв безпосередньо не відповідав на заяви звільненого Федорова про "кризу управління" в країні та заклики до виборів. При цьому він подякував парламенту за голосування та затвердження на посаді міністра оборони Євгенія Хмари замість Михайла Федорова.

Нагадаємо, увечері 19 серпня співорганізатор мітингів у Києві і ветеран Дмитро Козятинський підсумував протести на підтримку Федорова і подякував активістам.

Також представник Офісу президента у коментарі LIGA.net відреагував на пропозицію Федорова провести вибори в Україні.