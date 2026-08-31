Сорвать 1 сентября: зачем Москва методично делает Киев непригодным для жизни с детьми

Накануне 1 сентября Москва методично разрушает всю инфраструктуру, необходимую для нормального учебного года, и делает это одновременно с ударами по продовольственной логистике, энергетике и системам снабжения столицы. Я рассматриваю это как целенаправленную операцию по вытеснению семей с детьми из Киева и Киевской области и первый этап подготовки территории к будущим наземным операциям. В 2022 году россияне попытались захватить огромную живую агломерацию прямым ударом и потерпели неудачу. Гораздо рациональнее перед следующей попыткой сначала сделать эту агломерацию менее населенной, экономически более слабой и значительно менее пригодной для нормальной жизни.

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Образование в этой стратегии является одним из самых уязвимых моментов, поскольку именно школа связывает семью с городом. Взрослый человек может месяцами работать удаленно, спать в коридоре во время тревог и подстраивать быт под графики отключений. Иначе обстоит дело у семьи с ребенком. Ребенка нужно ежедневно довозить в школу, кормить, обеспечивать книгами, канцелярскими принадлежностями, одеждой, связью и интернетом; он должен пять дней в неделю получать несколько часов непрерывного обучения, а родители в это время — возможность работать. Разрушьте эту систему, и вы получите гораздо более эффективный механизм депопуляции, чем призывы к эвакуации: люди сами начнут вывозить детей.

И важно обращать внимание не только на поврежденные школы. С начала большой войны в Киеве были повреждены сотни образовательных учреждений, более сотни — только в этом году, и даже накануне 1 сентября очередные гимназии попадают в список объектов, которые необходимо отремонтировать после российских атак. Но Москва одновременно наносит удар по всей экосистеме, без которой школа не может функционировать. 16 августа российский удар фактически уничтожил книжный рынок на Почайной — бывшую Петровку, уникальный для Киева книжный хаб, где десятилетиями сосредоточивались не только популярные издания, но и учебная, университетская, научная, профессиональная и букинистическая литература. Пострадали склады и офисы издательского бизнеса, на одном из складов сгорели десятки тысяч книг. И произошло это не в абстрактный момент войны, а за две недели до начала учебного года.

Петровка особенно показательна, поскольку удар по украинской книжной инфраструктуре начался далеко не в этом августе. Россия уже уничтожала харьковский "Фактор-Друк" — один из крупнейших полиграфических комплексов Украины, который обеспечивал огромную долю украинского книгопечатания и производства учебной литературы. Там погибли работники, сгорели книги, издателям пришлось в экстренном порядке перестраивать производственные цепочки. Если последовательно уничтожаются типография, книжные склады, крупнейший книжный рынок столицы и логистика, доставляющая книги конечному покупателю, это уже значительно шире, чем "удар по культуре". Это разрушение материальной инфраструктуры передачи знаний.

К этому добавляется методичное уничтожение "Новой почты". Для современного книжного рынка это критически важная инфраструктура: огромная часть книг, учебных материалов, канцелярских товаров и техники приобретается онлайн. В августе россияне наносили удары по крупным сортировочным и логистическим центрам оператора. Одновременно под ударом оказались склады "Розетки" и "Эпицентра". А "Эпицентр" накануне 1 сентября — это уже давно не просто магазин стройматериалов. Для огромного количества украинских семей он фактически заменил традиционный школьный базар: канцелярские товары, рюкзаки, детские товары, освещение, мебель для рабочего места, техника, powerbank и все, чем семья за несколько дней комплектует ребёнка к учебному году. Удар по крупному ритейлу и логистике в августе прошлого года имеет совершенно иной социальный эффект, чем та самая атака на условный промышленный склад в феврале.

Параллельно россияне наносят удары по системам распределения продовольствия. Под удары попали распределительные центры Fozzy Group, "Форы", VARUS, KOLO, NOVUS и другая складская инфраструктура. Особенно показательно, что российская разведка находит даже новые площадки, куда бизнес переносит операции после предыдущего уничтожения: один из новых складов "Форы" успел проработать около недели, другой использовался всего несколько дней. Это уже охота не за конкретным зданием, а за логистической цепочкой. А для семьи результат очень прост: дороже и сложнее покупать продукты, для школы — сложнее организовывать питание, для бизнеса — дороже поддерживать поставки, для города — все труднее обеспечивать несколько миллионов человек товарами повседневного спроса.

То же самое происходит в сфере энергетики. Российская кампания против электроснабжения Киева автоматически становится кампанией против образования, потому что современная школа без электричества практически не существует. От него зависят освещение, вентиляция укрытий, пищеблоки, связь, электронные журналы, компьютеры и интернет. Даже дистанционное обучение, которым чиновники традиционно пытаются закрыть проблему невозможности нормального очного обучения, без электричества и стабильной связи превращается в фикцию.

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Самый большой провал Киева заключается именно в том, что за четыре с половиной года большой войны столица так и не была перестроена с учетом длительной войны. Город отчитывается о сотнях тысяч мест в укрытиях учебных заведений, но место в укрытии и полноценная подземная школа — принципиально разные вещи. Если ребенок во время тревоги просто спускается в подвал и часами ждет отбоя, учебный процесс останавливается. При нынешней модели россиянам даже не нужно попадать в школу: достаточно поддерживать тревогу в течение значительной части учебного дня. После нескольких таких недель формально школы будут открыты, статистически дети будут "охвачены очным обучением", но реального образования не будет. Киев должен был потратить годы войны на создание полноценных подземных образовательных пространств, где урок продолжается независимо от того, сколько часов длится атака. Вместо этого миллиарды продолжали растворяться в благоустройстве, дорогах, тротуарах, укладке плитки и других городских проектах мирного времени.

В результате России даже не нужно уничтожать все школы. Ей достаточно сделать школьный день функционально невозможным. Родители не знают, довезут ли они ребенка, школа не знает, сколько часов проведет в укрытии, бизнес не знает, приедут ли сотрудники, семья не знает, будет ли вечером электричество, а ночью никто не знает, удастся ли выспаться. К этому добавляются удары по книгам, доставке, продовольствию, магазинам, складам и транспортной логистике. Это не означает, что 1 сентября школы будут административно закрыты. Гораздо эффективнее оставить их формально открытыми и физически сделать нормальное обучение невозможным.

Далее просветительская кампания переходит в демографическую. Семья с ребенком оценивает ситуацию совсем иначе, чем государство в своих отчетах. Ее интересует не количество официально открытых школ, а возможность обеспечить ребенку предсказуемую жизнь. Если школа превращается в систему переходов между классом и подвалом, дистанционное обучение зависит от электричества, книжный рынок сгорел, логистические центры разрушаются, продукты дорожают, а каждая ночь превращается в несколько часов ожидания "шахеда", то выезд из города перестает быть панической реакцией. Он становится рациональным решением родителей.

Я считаю, что именно этого Москва сейчас и добивается от Киева и Киевской области. Ей не нужно приказывать населению эвакуироваться. Нужно сделать так, чтобы в первую очередь уехали семьи с детьми — самая мобильная и в то же время демографически самая ценная часть общества. Вместе с ними уезжают трудоспособные родители, деньги, потребление, налоги, профессиональные компетенции и само будущее территории. Каждая такая семья одновременно уменьшает экономический потенциал Киевской агломерации и увеличивает нагрузку на ту часть Украины или Европы, куда она переехала.

Это продолжение уже знакомой географии. Луганская и Донецкая области первыми пережили массовый исход населения. Затем — Запорожская и Херсонская. Днепропетровская область все глубже погружается в зону системного военного и экономического разрушения. Харьковская область годами находится под давлением, Сумская область превращается во всё более опасный приграничный пояс, Черниговская область остается частью северного стратегического коридора. Теперь те же самые механизмы — разрушение экономики, инфраструктуры, жилья и нормальной семейной жизни — все заметнее применяются к Киевской области и столице.

В 2022 году Москва попыталась захватить Киев таким, каким он был: многомиллионным, оживлённым, экономически активным городом с огромным гражданским тылом. Она потерпела поражение. Следующую наземную операцию логично готовить иначе. Сначала нужно ослабить саму территорию: уменьшить население, особенно количество семей с детьми; разрушить логистическую и экономическую базу; сделать энергоснабжение нестабильным; затруднить продовольственное снабжение; сорвать нормальное образование; приучить население к мысли, что Киев больше не является местом, где можно планировать будущее. Тогда будущая военная операция начнется уже против другого Киева — менее населенного, экономически более слабого и значительно более истощенного.

Поэтому нынешнюю битву за Киев ошибочно оценивать по расстоянию от российских войск до столицы. Она происходит тогда, когда за две недели до 1 сентября горит Петровка, когда обстреливаются типографские и книжные склады, когда под ударами находятся "Эпицентр", Rozetka и "Новая почта", когда один за другим уничтожаются продовольственные распределительные центры, когда энергетику готовят к очередной кампании ударов, а сотни тысяч детей должны начинать учебный год в городе, где воздушная тревога способна в любой момент лишить их самой возможности посещать уроки.

Именно поэтому 1 сентября 2026 года — это уже вопрос не только образования. Это проверка способности государства удержать население Киевской области. Если украинский ребенок не может здесь нормально учиться, его родители рано или поздно будут искать место, где он сможет это делать. Если этот процесс приобретёт массовый характер, Москва получит то, чего не смогла добиться танками в марте 2022 года: постепенное ослабление человеческой основы столицы еще до начала следующей наземной фазы войны.

Именно так сегодня готовят территорию к предстоящему захвату: сначала с нее вывозят не воинские части, а детей.

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