"Дроновая карусель" и новая реальность: как выживать в Киеве осенью 2026 года

Новая нормальность. Мы к этому привыкнем через несколько месяцев.

Киев. В кафе рядом две женщины пьют кокосовое латте или какие-то другие подобные новомодные напитки и обсуждают, как жить дальше. И старшая женщина говорит своей, чуть более молодой, подруге: "Вот так и жить"

При всей парадоксальности этой истории (тревога, дым где-то над Куреневкой и т. д.) все же эта женщина права. Можно прочитать или прослушать тысячи важных или бессмысленных советов (псевдо)психологов, но ответ будет один: "Вот так и жить".

Я хочу вернуть нас всех в недалекое прошлое — конец февраля 2022 года. Лишь небольшая часть из нас была готова к тому моменту. Кто-то был в панике, кто-то на адреналине, а кто-то месяц бухал перед телевизором. Но потом мы все так или иначе адаптировались. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но адаптировались. И начали жить в новой нормальности.

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Сейчас эта нормальность, сложившаяся примерно с лета 2022 года, снова рушится. И нам всем снова приходится искать новые точки опоры. Это невероятно сложно. И главная сложность, на мой взгляд, состоит из двух компонентов: страха и невозможности планировать хоть что-то. В конце концов, то же самое, что и в феврале 2022 года.

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Я не люблю психологические советы. Но я точно знаю, что человек, приложив определенное усилие воли, может подавить страхи и найти цель, вокруг которой будет строить свое будущее.

Если исходить из четырех психологических стадий (отрицание, осознание, переживание и принятие), то сейчас мы находимся на стадии осознания, но впереди у нас несколько очень сложных месяцев эмоциональной стадии переживания. И чем быстрее мы перейдем к стадии принятия (а она обязательно наступит) — тем легче нам всем будет.

В заключение скажу то, о чем говорю уже много лет. Государственные коммуникации — это одна из важнейших составляющих психологического здоровья нации. Когда ты открываешь дискуссию о снижении мобилизационного возраста до 55 лет, ты должен понимать, что примерно миллион человек в этой стране начинают злиться не из-за того, что ты принял решение не снижать этот возраст, а из-за того, что ты вообще начал эту дискуссию.

Если премьер выходит и заявляет, что комендантский час будет пересмотрен без каких-либо разумных объяснений, то нужно быть готовым к тому, что еще несколько миллионов человек будут возмущаться.

Человек всегда должен направлять свою агрессию или недовольство на что-то или на кого-то. Особенно в такие тяжелые моменты. Зачем всё время наступать на одни и те же грабли, я просто не понимаю.

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