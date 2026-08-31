В Киеве и области планируют изменить режим комендантского часа: что планирует Кабмин

Правительство Украины совместно с военными и "Укрзализныцей" разрабатывает меры по обеспечению работы транспорта и логистики в условиях длительных воздушных тревог. В настоящее время ключевым является вопрос безопасности.

Ключевой инициативой является возможное изменение режима комендантского часа в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

"Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменения режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и функционирования экономики", — написал министр.

По словам Калашника, главным приоритетом остается безопасность пассажиров при обеспечении стабильного движения поездов. Он подчеркивает, что "Укрзализныця" продолжает "развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными".

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"Рассматриваем вопросы круглосуточной работы вокзалов, распределения поездов и пассажиров, предотвращения одновременного прибытия на смежные платформы, сокращения времени посадки и высадки, в частности благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы, а также другие", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Одесской области отменили ограничения комендантского часа для транзитного движения. Областная военная администрация сняла ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта.

Впоследствии стало известно о возможных изменениях комендантского часа в Украине. Глава правительства Сергей Корецкий отмечает, что длительные воздушные тревоги сказываются как на безопасности граждан, так и на работе предприятий, логистике, транспорте, учебных заведениях и других сферах жизни.