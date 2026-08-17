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В Одесской области отменили ограничения комендантского часа для транзитного движения: что известно

Одесская трасса
Одесская областная администрация отменила ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта

Областная военная администрация отменила ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта.

Отмена ограничения будет действовать в обоих направлениях на дорогах государственного значения от Киевской трассы по объездной дороге города Одессы в сторону пунктов международного пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка" и "Рени". Об этом сообщает Одесская областная администрация.

Фото: Одесская ОВА
Фото: Одесская ОВА

"Прежде всего, это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в пути", — сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Напомним, что в настоящее время комендантский час в Украине уже не выглядит как жесткий запрет. После обновления правил передвигаться по городу ночью стало проще, а грань между "можно" и "нельзя" — более размытой, чем когда-либо. Фокус разобрался, что на самом деле изменилось.

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Кроме того, службы такси в Киеве возобновили круглосуточную работу, однако остались некоторые ограничения.