В Одесской области отменили ограничения комендантского часа для транзитного движения: что известно

Областная военная администрация отменила ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта.

Отмена ограничения будет действовать в обоих направлениях на дорогах государственного значения от Киевской трассы по объездной дороге города Одессы в сторону пунктов международного пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка" и "Рени". Об этом сообщает Одесская областная администрация.

Фото: Одесская ОВА Фото: Одесская ОВА

"Прежде всего, это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в пути", — сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Напомним, что в настоящее время комендантский час в Украине уже не выглядит как жесткий запрет. После обновления правил передвигаться по городу ночью стало проще, а грань между "можно" и "нельзя" — более размытой, чем когда-либо. Фокус разобрался, что на самом деле изменилось.

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Кроме того, службы такси в Киеве возобновили круглосуточную работу, однако остались некоторые ограничения.