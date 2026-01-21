"Иду греться в баню ночью": за что реально теперь могут оштрафовать во время комендантского часа

Комендантский час в Украине больше не выглядит как жесткий запрет. После обновления правил передвигаться по городу ночью стало проще, а граница между "можно" и "нельзя" — более размытой, чем когда-либо. Фокус разобрался, что на самом деле изменилось, где заканчивается свобода передвижения и почему комендантский час всё больше напоминает формальность, а не реальное ограничение.

В Украине существенно переформатировали правила комендантского часа — на этот раз не только как требование безопасности войны, но и учитывая энергетический кризис и проблемы со светом и теплом.

Что именно изменилось?

Передвигаться ночью стало легче. Теперь украинцы могут выходить на улицу во время комендантского часа без специальных пропусков, чтобы добраться до Пунктов несокрушимости — мест с теплом, продуктами и зарядными устройствами во время блэкаутов. В то же время не разрешено просто гулять или выполнять другие неэкстренные действия.

Гибкий режим для регионов. Кабинет Министров разрешил местным администрациям устанавливать гибкий режим комендантского часа именно на период чрезвычайной ситуации в энергетике — это приближает Украину к более "умному", а не "безусловному" ограничению передвижения.

Что осталось без изменений. Комендантский час как институт все еще действует в условиях войны, и полностью отменять его пока не планируют. Он до сих пор устанавливается в соответствии с военным положением и имеет целью снижать риски диверсий, ночных обстрелов и случайных жертв среди мирных.

Новые правила комендантского часа: все разрешено?

Военный адвокат Олег Леонтьев объясняет: обновленные правила лишь формализовали то, что уже давно работает на улицах городов.

"Те изменения, которые приняли 17 января, — это не революция, а узаконивание реальности. Фактически в Киеве уже давно не было тотальных ограничений передвижения ночью. Я сам неоднократно ночью ехал на вокзал, встречал и провожал людей — много автомобилей, такси, полицейские патрули. Никаких штрафов или арестов за это не было, потому что закона об ответственности именно за нарушение комендантского часа нет", — говорит Фокусу Леонтьев.

По его словам, нынешние правила не вводят новых наказаний, а скорее подтверждают практику, по которой силовики оценивают не сам факт выхода ночью, а логичность и необходимость этой поездки.

"Если есть понятная причина — добраться домой, с вокзала, к пунктам обогрева или медицинской помощи — ни у кого не возникает вопросов. Проблемы могут быть только там, где объяснения нет или кажется нелогичным", — объясняет адвокат.

"Идти греться — можно, гулять — нет": где граница и кто ее определяет

Один из самых противоречивых пунктов новых правил звучит так: во время комендантского часа разрешено двигаться к пунктам обогрева, но "просто гулять" — запрещено. Именно здесь у людей возникает логичный вопрос: а как доказать, что ты не гуляешь, а идешь греться?

Формально государство пытается провести границу между потребностью и досугом. Но в реальной жизни эта грань почти невидима.

По словам военного адвоката в действующих правилах не прописан механизм проверки намерений человека.

"Никто не может зафиксировать, с какой именно целью вы идете — гулять или греться. Если человек говорит, что направляется в пункт обогрева или ищет тепло, — этого объяснения достаточно. Закон не требует доказательств намерения", — продолжает эксперт.

То есть оценивается не факт движения, а поведение. Если оно не вызывает подозрений — вопрос закрывается.

Зона серой логики начинается там, где человек может передвигаться по ночному городу не ради поиска обогрева, а двигаясь к магазину.

Формально в правилах не сказано, что можно идти в магазин за продуктами. Но и не сказано, что это запрещено. В результате работает все тот же принцип жизненной необходимости.

На счет: бани, сауны — формально — это не пункт обогрева. Фактически — это тепло.

И здесь снова срабатывает логика новых правил: государство не контролирует маршрут, а контролирует риски. Если человек не создает угроз, не нарушает общественный порядок и имеет адекватное объяснение, комендантский час не становится инструментом наказания.

Зачем вообще существует комендантский час?

Это ключевой вопрос — и ответ на него не юридический, а безопасностный.

Комендантский час в нынешнем виде — это:

правовая рамка , которая позволяет силовикам останавливать, проверять и реагировать;

, которая позволяет силовикам останавливать, проверять и реагировать; фильтр , который отсеивает подозрительную активность ночью;

, который отсеивает подозрительную активность ночью; инструмент быстрого контроля.

Она нужна, чтобы иметь законное основание действовать тогда, когда появляется реальная угроза.

Однако с учетом обновленных правил комендантского часа, когда он фактически перестал быть жестким ограничением и превратился в гибкий режим контроля, возникает логичный вопрос: зачем государство и дальше сохраняет сам термин "комендантский час"?

Сегодня передвижение по городу ночью возможно почти без ограничений — при условии адекватного поведения и понятного объяснения цели. Ответственность за нарушение так и не определена отдельной нормой, а применение правил зависит от конкретной ситуации, а не от времени на часах.

В такой реальности "комендантский час" все больше напоминает правовой маркер, а не реальный запрет: инструмент, который позволяет правоохранителям действовать в случае угрозы, но не вмешивается в повседневную жизнь людей.

Именно поэтому ответ на вопрос, нужен ли комендантский час в его нынешнем виде, должны дать не патрули на улицах, а государство, правительство и законодатель — объяснив обществу, что это: временный рудимент военного времени или осознанный механизм безопасности, который сохранят надолго.

